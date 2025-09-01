9月開學季 賴總統：我減負擔挺你讀冊
9月開學季，各級學校陸續開學。總統賴清德今天透過臉書發文「我減負擔，挺你讀冊」，他說，相信大家看到學雜費的單子，應該都有發現許多政策持續兌現，未來政府會持續加大對青年的照顧，讓年輕人的活力成為國家前進的動力。
賴總統說，他上任後，延續前總統蔡英文的「教育平權」理念，持續推動高中職全面免學費，擴及43萬名學生，也繼續推動私立大專校院學雜費減免與學貸精進措施，讓青年減輕負擔、專心追夢。
他說，這幾年，政府持續增加對青年的照顧，包括，新宿舍運動與大專院校住宿補貼；新台幣300億元中央擴大租金補貼，從50萬戶增加到75萬戶；TPASS 行政院通勤月票，減少通勤成本；青年百億海外圓夢基金，打破資源落差；稅務扣除額調整，增加未婚青年與年輕家庭的可支配所得。
賴總統表示，唯有讓青年安心成長，國家才能更好。未來政府會持續加大對青年的照顧，讓年輕人的活力成為國家前進的動力。
