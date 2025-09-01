國教院調查：九年級學生近七成使用過生成式AI 過半學校開始教AI

快訊

幼童「巧虎米餅」家長控底部有剪刀蟲屍體 廠商退款盼回收異常品

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
國教院「台灣學生成就長期追蹤評量資料庫（TASAL）」與中研院「台灣數位世代青少年的成長歷程追蹤研究（TIGPS）」合作，針對我國國中學生進行長期追蹤調查研究。本報資料照
AI時代來臨，國家教育研究院和中央研究院對於我國九年級學生的生成式AI使用經驗進行調查，結果發現已有近七成學生使用過生成式AI，且有近7％每天使用。另外，國教院也發現，已有一半學校開始做生成式AI相關教學，但約46.8％學校還沒有，可見普及率仍須提升。

國教院「台灣學生成就長期追蹤評量資料庫（TASAL）」與中研院「台灣數位世代青少年的成長歷程追蹤研究（TIGPS）」合作，針對我國國中學生進行長期追蹤調查研究。其中，有關我國九年級學生生成式AI使用經驗與目的的調查結果顯示，學生對於新興AI技術具有高度認知，但在使用頻率上並不高。

調查顯示，高達94.2%的九年級學生知道什麼是ChatGPT等生成式AI，顯示生成式AI在國中學生群體中已有極高的知名度。然而，在使用頻率上呈現明顯分化，每天使用者占6.8％，每周使用1到2次者最多、占46％，從未使用者則占31％，國教院表示，顯示多數國中學生對生成式AI採取「適度使用」的態度。

調查發現，53.2%的九年級學生表示學校老師有教授如何使用生成式AI，46.8%表示沒有，顯示約有一半學校已開始相關教學，但普及率仍需再提升。

國教院指出，九年級學生使用生成式AI的主要用途包括寫作業、各國語文翻譯、查找資料、製作圖片和影片、學習語言、聊天與其他應用，這顯示九年級學生已將生成式AI整合到學習與日常生活的多個面向，從學業協助到創意製作都有。

國教院認為，調查結果反映了數位原生世代對新興科技的高度接受度，同時也顯示出理性使用的趨勢。值得關注的是，認知與實際使用存在落差，儘管多數學生知道生成式AI，但實際成為高度使用者的比率相對較低。另外，學校教育角色重要，已有半數學校著手進行生成式AI教育，顯示教育體系對此議題的重視。

使用者

