台語、客語文學獎今起受理報名
【問卷調查】
生成式AI闖進校園！聯合新聞網正在調查「大學生使用生成式AI工具的習慣」，誠摯邀請各科系大學、碩博士學生填寫問卷。 ➡️點擊填答
「第十屆教育部臺灣台語及臺灣客語文學獎」今起至10月31日止受理報名，教育部表示，配合「教育部臺灣本土語言文學獎實施要點」修訂公布，自本屆起活動獎金加倍，最高單項獎金上看10萬元，並微調部分徵選規定。
教育部為推廣台灣本土語言教育，致力推動國人運用本土語言及文字進行文學創作，展現多樣的語言魅力與風貌，進而深化在地文化的傳承與發展。
教育部表示，自97年起舉辦本土語言文學獎活動，至今年已經是第十屆。本屆文學獎分別徵選台灣台語及台灣客語文學作品，徵件組別分為學生組、教師組及社會組，誠摯邀請社會大眾、各級學校教師及國內高級中等以上學校學生踴躍參與。
徵文活動詳情可上教育部終身教育司官方網站電子布告欄（https://depart.moe.edu.tw/ED2400/Default.aspx）參見相關資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言