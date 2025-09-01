台語、客語文學獎今起受理報名

「第十屆教育部臺灣台語及臺灣客語文學獎」今起至10月31日止受理報名，教育部表示，配合「教育部臺灣本土語言文學獎實施要點」修訂公布，自本屆起活動獎金加倍，最高單項獎金上看10萬元，並微調部分徵選規定。

教育部為推廣台灣本土語言教育，致力推動國人運用本土語言及文字進行文學創作，展現多樣的語言魅力與風貌，進而深化在地文化的傳承與發展。

教育部表示，自97年起舉辦本土語言文學獎活動，至今年已經是第十屆。本屆文學獎分別徵選台灣台語及台灣客語文學作品，徵件組別分為學生組、教師組及社會組，誠摯邀請社會大眾、各級學校教師及國內高級中等以上學校學生踴躍參與。

徵文活動詳情可上教育部終身教育司官方網站電子布告欄（https://depart.moe.edu.tw/ED2400/Default.aspx）參見相關資訊。