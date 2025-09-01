臺北市長蔣萬安啟動「鮮奶週報」2.0版本 在校園分享營養知識

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
臺北市長蔣萬安1日一早赴士林區蘭雅國小歡迎小朋友迎接開學日。圖／台北市政府提供
臺北市長蔣萬安1日一早赴士林區蘭雅國小歡迎小朋友迎接開學日。圖／台北市政府提供
臺北市長蔣萬安1日一早赴士林區蘭雅國小歡迎小朋友迎接開學日，並在校門口發放印有「鮮奶週報」Logo的筆袋，也走進幼兒園以立體書分享鮮奶的故事，讓孩子從圖像與故事中認識營養的重要性。

蔣萬安勉勵學生，希望所有同學面對新的學習繼續加油、打起精神，並祝福孩子們學業進步，健康快樂的成長。他也提到，從這個學期開始「鮮奶週報-生生喝鮮奶」政策，讓學生以後寒暑假照樣可以每星期去領鮮奶。

蔣萬安接續說到，除了原本可領取的四大超商、全聯、美聯社，現在新增家樂福作為領取點，而且從這學期，換牛奶、豆漿的品項又增多。同時，蔣萬安也感謝辛苦的老師們以及爸爸媽媽，他說，陪著孩子成長非常不容易，但相信所有孩子在國小階段都能開心快樂地學習。

蔣萬安也再次提醒，從這個學期開始每個禮拜都可以去兌換鮮奶或豆漿，希望孩子們長得更高、更壯、更健康。

臺北市深受家長及學童好評的「鮮奶週報」營養補給政策，自114年9月1日起將全面升級為2.0版本，解決以往學童在寒暑假或因學籍中斷無法領取補助的問題，改為全年無休、不中斷的營養補給制度。新制涵蓋所有設籍臺北市或就讀本市幼兒園與國小的2至12歲學童，每位學童每週可免費兌換一瓶鮮奶或豆漿，由市府整合悠遊卡及七大通路合作提供，並透過數位學生證或幼兒卡簡便領取，成為全國唯一結合全年供應、數位整合通路的營養支持系統。

暑假 豆漿 蔣萬安

相關新聞

國教院調查：九年級學生近七成使用過生成式AI 過半學校開始教AI

AI時代來臨，國家教育研究院和中央研究院對於我國九年級學生的生成式AI使用經驗進行調查，結果發現已有近七成學生使用過生成...

台語、客語文學獎今起受理報名

「第十屆教育部臺灣台語及臺灣客語文學獎」今起至10月31日止受理報名，教育部表示，配合「教育部臺灣本土語言文學獎實施要點...

北一女校長參加學測與學生並肩作戰：莫自我設限

今天是國高中小開學日，北一女中校長陳智源寄給所有學生一封信，提醒還有138天就要學測，他更說已決定參加115學年度大學學測，與高三同學並肩作戰。更說：「專注努力一件事的氛圍令人嚮往」，在北一不要因性別、年齡與身分而自我設限。

校園濫訴「零成本」恐加劇大缺師 老師為自保選擇冷漠

桃園一所學校老師被檢舉使用球隊經費，校長隨即召開校事會議調查，儘管相關費用未進到老師口袋，最後仍決定一次解聘3名師長。桃園市教師會指出，濫訴零成本，但調查1案平均花費10萬元，遭誣告老師得訴諸司法才能真正「還清白」，對於濫訴卻沒有處罰機制，這對教育現場是很大傷害。

議員憂「師資留不住」 連江學生學習權益受影響

連江縣代理教師占比偏高問題再度浮上檯面。縣內有8所縣立學校，因地處偏遠，師資長期不足，部分學校代理教師比率甚至高達4成。...

台東e校園親師生平台APP上線 以後藏成績單沒用了

開學日前夕，台東縣府打造的「e校園親師生平台APP」今天正式上線啟用，整合教學、行政、溝通及學習資源，兼具公告推播、學生...

