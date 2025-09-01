臺北市長蔣萬安啟動「鮮奶週報」2.0版本 在校園分享營養知識

臺北市長蔣萬安1日一早赴士林區蘭雅國小歡迎小朋友迎接開學日，並在校門口發放印有「鮮奶週報」Logo的筆袋，也走進幼兒園以立體書分享鮮奶的故事，讓孩子從圖像與故事中認識營養的重要性。

蔣萬安勉勵學生，希望所有同學面對新的學習繼續加油、打起精神，並祝福孩子們學業進步，健康快樂的成長。他也提到，從這個學期開始「鮮奶週報-生生喝鮮奶」政策，讓學生以後寒暑假照樣可以每星期去領鮮奶。

蔣萬安接續說到，除了原本可領取的四大超商、全聯、美聯社，現在新增家樂福作為領取點，而且從這學期，換牛奶、豆漿的品項又增多。同時，蔣萬安也感謝辛苦的老師們以及爸爸媽媽，他說，陪著孩子成長非常不容易，但相信所有孩子在國小階段都能開心快樂地學習。

蔣萬安也再次提醒，從這個學期開始每個禮拜都可以去兌換鮮奶或豆漿，希望孩子們長得更高、更壯、更健康。

臺北市深受家長及學童好評的「鮮奶週報」營養補給政策，自114年9月1日起將全面升級為2.0版本，解決以往學童在寒暑假或因學籍中斷無法領取補助的問題，改為全年無休、不中斷的營養補給制度。新制涵蓋所有設籍臺北市或就讀本市幼兒園與國小的2至12歲學童，每位學童每週可免費兌換一瓶鮮奶或豆漿，由市府整合悠遊卡及七大通路合作提供，並透過數位學生證或幼兒卡簡便領取，成為全國唯一結合全年供應、數位整合通路的營養支持系統。