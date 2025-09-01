校園手機管理原則待修 教育部：蒐集意見審慎研擬

快訊

中央社／ 台北1日電
教育部原規劃修正「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」，並於9月新學期實施。教育部今天表示，目前尚在廣泛蒐集彙整各方意見，將審慎研擬方案。

現行中小學手機管理規範，主要依據民國108年訂定的「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」，由學校邀集教師、家長、學生共同討論，訂出管理方式，除了教師引導學習或緊急聯繫外，其餘時間都以關機為原則。

立法院去年10月曾召開公聽會，探討如何避免學生在課堂因使用手機，影響學習專注力及學習效率，教育部也依照立法院公聽會決議，研擬修正「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」，並於今年5月公告「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」草案。

根據草案說明，採彈性、分階段管理，國中小採學校或各班「集中保管」，細節須經校務會議審議通過；高中則須邀集教師、家長、學生各方代表，共同討論管理機制，但原則上同一學校須有同樣管理方式，不能班班有差異。

但草案公告後，引發學生團體反彈，並前往教育部靜坐，要求完善公聽會程序，教育部也於6月舉辦公聽會，邀學生團體及學生代表對話。

教育部今天透過文字回應，目前尚在廣泛蒐集彙整各方意見，將審慎研擬方案；在新方案公告前，各校仍可依現行規定辦理。

校園 載具 教育部

