議員憂「師資留不住」 連江學生學習權益受影響
連江縣代理教師占比偏高問題再度浮上檯面。縣內有8所縣立學校，因地處偏遠，師資長期不足，部分學校代理教師比率甚至高達4成。教育處雖祭出年資加分、宿舍提供及支給全薪等措施，但仍難以完全解決「留才不易」困境。
敬恆中小學教師李玲指出，連江縣是「離島中的離島」，交通不便、生活條件特殊，導致教師流動率偏高，今年校內就有教師因家庭因素離開，必須仰賴代理教師補位。她說，該校國小端情況尚可，但國中部今年缺了2名老師，其他教師因此授課節數增加，「對規模不大的學校來說，影響特別明顯」。不過，隨著交通改善與在地師資培育逐步增加，她觀察近十幾年流動率已有下降。
連江縣議員陳貽斌直言，偏鄉地區師資荒難解，他所在的莒光鄉「幾乎都是代課老師」。今年應屆畢業生甚至無人填報師資培育公費生計畫，加上招考門檻嚴格、環境不利，合格教師進不來，留任更是困難。他透露，過去代課教師寒暑假沒有薪水，縣府雖已改善，但婚姻、家庭與生活條件仍是留不住老師的主因，「在這裡很難找到對象，很多人最後還是選擇回台灣」。
陳貽斌憂心，師資流動恐影響學生學習權益，「一直換老師，學習狀況不會太好」。再加上少子化挑戰日益嚴峻，他舉例，莒光鄉的公托班目前僅有1名幼童，東莒甚至有年級完全沒有學生，顯示偏鄉教育正面臨雙重困境。
FB留言