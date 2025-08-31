快訊

家人哭泣悲痛不已！中壢民宅大火釀5死 相驗結果都是這原因致死

聽新聞
0:00 / 0:00

台東e校園親師生平台APP上線 以後藏成績單沒用了

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
開學前夕，「台東e校園親師生平台APP」正式上線使用。圖／台東縣府提供
開學前夕，「台東e校園親師生平台APP」正式上線使用。圖／台東縣府提供
【問卷調查】

生成式AI闖進校園！聯合新聞網正在調查「大學生使用生成式AI工具的習慣」，誠摯邀請各科系大學、碩博士學生填寫問卷。 ➡️點擊填答

開學日前夕，台東縣府打造的「e校園親師生平台APP」今天正式上線啟用，整合教學、行政、溝通及學習資源，兼具公告推播、學生請假及數位點名等13項功能，家長不漏接重要訊息，隨時查詢孩子在校成績。

「台東e校園親師生平台APP」今由台東縣長饒慶鈴、議長吳秀華、台東市長陳銘風、教育處長蔡美瑤及家長會長協會理事長陳港等人按鈕上線。教育處說，APP已經在三間國小、馬蘭國小及新生國中三校試用，確保各校熟悉操作後推廣給家長使用。，

APP功能包括公告推播、數位點名、學生請假、資料查詢、電子聯絡簿、系統訊息、課表查詢、綜合查詢、數位積點、圖書借閱紀錄、健康照護、相簿功能與教育網站等功能。

教育處長蔡美瑤說明，家長下載軟體後，第一時間可知道孩子是否到校，另加入相簿功能，可即時看到校園活動畫面，孩子在校歷年成績都可保存及查詢。國中端綜合查詢功能則可檢視體適能、服務學習，協助掌握升學優勢；教育網站連結則可提供學校推薦優質學習平台及更多元學習資訊。

縣長饒慶鈴表示，台東多屬小校小班，去年才開始規畫親師生平台，運用數位工具拉近學校與家庭距離，透過親師生APP，家長可參與孩子的學習歷程，即時接收學校及教育處訊息，確保資訊不漏接，更可以即時看到孩子的學習狀況及借閱書籍。

開學前夕，「台東e校園親師生平台APP」正式上線使用。圖／台東縣府提供
開學前夕，「台東e校園親師生平台APP」正式上線使用。圖／台東縣府提供
開學前夕，「台東e校園親師生平台APP」正式上線使用。圖／台東縣府提供
開學前夕，「台東e校園親師生平台APP」正式上線使用。圖／台東縣府提供

校園 相簿

延伸閱讀

火車停駛24年記憶不褪色 千人齊聚台東舊火車站吃早餐

台東上午投票冷清 沒有726罷免案熱絡

颱風楊柳重創台東 藍綠立委要求準用災後復原條例

屋頂光電板經不起15級強風被吹翻 饒慶鈴：將要求加固

相關新聞

台大試辦台北5校先修課程 首年開9門課學生入學可抵學分

台灣大學今日舉行「高中生進階課程五年試辦計畫」啟動儀式，首年計畫邀請建國中學、北一女中、師大附中、中山女中、成功高中的高...

連江教師荒難解 代理比率高…教處：寧缺勿濫、確保教學品質

審計部報告指出，連江縣8所縣立國中小學因位處偏遠，代理教師占比偏高，部分學校甚至高達4成，恐影響教學穩定性，要求縣府檢討...

台東e校園親師生平台APP上線 以後藏成績單沒用了

開學日前夕，台東縣府打造的「e校園親師生平台APP」今天正式上線啟用，整合教學、行政、溝通及學習資源，兼具公告推播、學生...

台大推出 高中生進階課程五年試辦計畫

台灣大學下午啟動「高中生進階課程五年試辦計畫」，與建國中學、北一女中、師大附中、中山女中及成功高中合作，提供高二、高三學...

民進黨：賴桑開學大禮包 助青年有感減壓

民進黨今天在社群媒體發文表示，開學在即，為了減輕年輕人生活負擔，政府從學費、住宿、通勤面向著手，「賴桑開學大禮包」，用3...

校園手機管理草案尚在研議 教育部：國中小集中保管9月不會上路

教育部今年公告「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」草案，原規畫自9月新學期起實施國中小手機集中管理，但草案5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。