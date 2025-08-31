台東e校園親師生平台APP上線 以後藏成績單沒用了

開學日前夕，台東縣府打造的「e校園親師生平台APP」今天正式上線啟用，整合教學、行政、溝通及學習資源，兼具公告推播、學生請假及數位點名等13項功能，家長不漏接重要訊息，隨時查詢孩子在校成績。

「台東e校園親師生平台APP」今由台東縣長饒慶鈴、議長吳秀華、台東市長陳銘風、教育處長蔡美瑤及家長會長協會理事長陳港等人按鈕上線。教育處說，APP已經在三間國小、馬蘭國小及新生國中三校試用，確保各校熟悉操作後推廣給家長使用。，

APP功能包括公告推播、數位點名、學生請假、資料查詢、電子聯絡簿、系統訊息、課表查詢、綜合查詢、數位積點、圖書借閱紀錄、健康照護、相簿功能與教育網站等功能。

教育處長蔡美瑤說明，家長下載軟體後，第一時間可知道孩子是否到校，另加入相簿功能，可即時看到校園活動畫面，孩子在校歷年成績都可保存及查詢。國中端綜合查詢功能則可檢視體適能、服務學習，協助掌握升學優勢；教育網站連結則可提供學校推薦優質學習平台及更多元學習資訊。