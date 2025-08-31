台大試辦台北5校先修課程 首年開9門課學生入學可抵學分

台灣大學今日舉行「高中生進階課程五年試辦計畫」啟動儀式，首年計畫邀請建國中學、北一女中、師大附中、中山女中、成功高中的高二與高三學生參與，開設微積分、物理學、心理學、經濟學、社會學等課程，學生未來若入學將可折抵學分。台大校長陳文章表示，目前課程皆為實體，希望未來雙北、其他縣市能有更多大學一起開設課程。

高中生進階課程計畫首年由5校老師推薦，共吸引134位學生參加，完成後將獲得修課證明，未來入學台大可依規定申請學分抵免。課程涵蓋理、工、社會科學與人文領域，包括上學期的進階先修微積分1、普通物理學甲上、經濟學原理、社會學；下學期的進階先修微積分2、普通物理學甲下、普通化學、普通生物學乙、普通心理學。

陳文章說，之所以選擇這5校，是因為過去有合作「微課程」的經驗，未來也希望雙北、甚至其他縣市的大學一起開設類似課程。現在開設的都是實體課程，學生一學期只能修一門，使用放學後下午5點到8點的時間上課。學分費方面，一個學分是1150元，但在富邦集團董事長蔡明忠、光寶集團創辦人宋恭源的捐助下，中低收入戶的學生學分費全免。

陳文章強調，9堂課都找了中研院士、國家講座主持人、教學傑出獎得主等優秀師資授課，例如化學課程找來中研院士彭旭明，心理課程請了台大心理系名譽教授、國家講座主持人梁庚辰來上課。

建國高中校長莊智鈞表示，台灣課堂著重課本上的知識，對行有餘力的學生來說比較可惜，謝謝台大協助幾所高中的學生，在就學階段就有機會先到台大學習。成功高中校長劉晶晶說，讓學生先進入台大修課，能提升學習動機，並進一步探索自己的未來。

師大附中校長廖純英指出，高中老師不容易做差異化教學，台大先修課程內容與大學一年級學生的課程相同，正好滿足學習需求高的學生。中山女高校長張云棻表示，這樣的課程不僅可以讓學生先修到專業知識，更重要的是實體感受台大優質的學校氛圍。