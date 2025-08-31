連江教師荒難解 代理比率高…教處：寧缺勿濫、確保教學品質
審計部報告指出，連江縣8所縣立國中小學因位處偏遠，代理教師占比偏高，部分學校甚至高達4成，恐影響教學穩定性，要求縣府檢討並建議依「偏遠學校條例」引入彈性聘用機制。
連江縣教育處長王禮民回應，縣內代理教師比例平均約在一成多，仍符合教育部標準，僅少數學校因師資缺乏而偏高。他坦言「分母小，一差就是好幾個百分點」，過去即使公告徵才，也出現資格不符的情況，「教師這種東西寧缺勿濫」，因此經外聘教授組成的審查會議後，仍決定從缺，避免降低教學品質。
王禮民指出，目前縣府透過加分機制、提供宿舍與全薪等方式，持續吸引師資投入，代理教師也有進修管道，並觀察有潛力者留下任教。縣內更早於台北市推動「在地師培保送生」，培養本地青年返鄉任教。他強調，即便是代理教師，也希望能具備合格證照並展現教學專業。
至於外界關心的開學準備，王禮民說，明天即將開學，目前僅敬恆國中小仍缺兩名老師，已妥善安排授課節數，其餘學校師資均已到位，「學生的上課品質不會受到影響」。
