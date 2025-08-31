民進黨：賴桑開學大禮包 助青年有感減壓
民進黨今天在社群媒體發文表示，開學在即，為了減輕年輕人生活負擔，政府從學費、住宿、通勤面向著手，「賴桑開學大禮包」，用3大政策，讓學生有感減壓。
民進黨透過臉書發文指出，年輕學子的生活壓力，政府都知道，政府從學費、住宿補助到通勤，全面協助年輕人。
民進黨說，補學費部分，高中生高中職全面免學費，私立大學生每年3萬5000元學雜費補貼，經濟弱勢最多再補2萬元。補住宿部分，大學生校內住宿最高7000元補貼，校外住宿也可申請租金補貼；新宿舍運動2.0全面啟動中，持續整修學校宿舍。補通勤部分，TPASS 行政院通勤月票2.0上路，常客優惠可以賺回饋金。
民進黨表示，除此之外，還有青年百億海外圓夢基金計畫，讓青年海外築夢，已經有1300多人成功申請。年輕人在成長路上的不容易，讓政府助年輕人一臂之力。
