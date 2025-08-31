台高教展暨就博會曼谷登場 39大學、12台商參展

為深化台泰教育合作、促進產學交流，2025年泰國台灣高等教育展暨就業博覽會於8月30日至31日在泰國曼谷舉行，台灣有39所大學、12家台商企業與會招募泰籍人才。

教育部今天發布新聞稿指出，此次教育展邀集來自台灣的39所大學共同參展，提供各校學程介紹、申請流程說明、獎學金資訊、留學諮詢服務；國家華語測驗推動工作委員會也到場參展，為有意來台留學的學生提供最完整的華語文能力測驗資訊。

參觀民眾還有機會參加抽獎，最大獎項包括台灣華語文中心提供的免費3個月實體華語課程；除了教育展外，博覽會也結合就業資源，邀請12家台商企業現場設攤，提供泰國學生實習與就業諮詢，助學生規劃來台留學後的職涯發展。

教育部表示，台泰雙邊教育合作日益深化，雙方於6月20日簽署「台泰技術職業教育與訓練合作備忘錄」，推動技職教育合作，為泰國學生赴台學習提供更多實務訓練機會；為配合教育部「促進國際生來台暨留台實施計畫」，台灣－泰國國際人才循環基地也於8月29日在曼谷揭牌，將提供華語先修課程、學術交流平台與國際合作資源。

教育部提到，113學年來台就學境外生人數超過12萬人，其中泰國學生近5000人，為第6大來台學習生源國，足見台泰學術交流能量仍具相當開發潛力，未來將持續辦理高教展等活動，吸引更多泰國學生來台就讀。