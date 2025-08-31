快訊

2025全球最安全國家揭曉！台灣退步了 亞洲僅這國闖入前10名

每天都在切除大腸瘜肉 北醫消化內科醫師卓庭毅授如何降風險

NBA／準絕殺暴龍、大轉身過費雪 林書豪「林來瘋」經典時刻

聽新聞
0:00 / 0:00

校園手機管理草案尚在研議 教育部：國中小集中保管9月不會上路

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部5月公布校園手機管理草案，以「明確化」、「彈性化」與「分階段」管理為重點。本報資料照片
教育部5月公布校園手機管理草案，以「明確化」、「彈性化」與「分階段」管理為重點。本報資料照片
【問卷調查】

生成式AI闖進校園！聯合新聞網正在調查「大學生使用生成式AI工具的習慣」，誠摯邀請各科系大學、碩博士學生填寫問卷。 ➡️點擊填答

教育部今年公告「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」草案，原規畫自9月新學期起實施國中小手機集中管理，但草案5月公告時引發學生反彈、教師團體抗議。明日開學，據了解，目前仍在廣納各界意見，校園手機管理辦法將不會如期上路。

教育部5月公布校園手機管理草案，以「明確化」、「彈性化」與「分階段」管理為重點。針對外界關注的「收手機」問題，草案採分階段方式辦理：國中小由學校或各班集中保管，高中由學校以同一方式管理。

另外，草案指出，國中小訂定學生攜帶行動載具管理規範，需經校務會議通過公告實施；高中的部分，則要邀集教師、家長、學生代表以校內民主程序討論，再經校務會議通過後始得公告實施。

然而，多所高中學生當時到教育部前靜坐及宣講，呼籲教育部退回校園手機管理草案，也有立委和學生共同召開記者會，呼籲草案應充分納入學生意見，教育部亦在6月1日舉辦座談會，與全國學生對話，分享對草案的意見。

另一方面，也有教師團體抗議，認為草案針對手機管理缺乏統一標準與完整配套，等同將問題甩鍋給學校處理。教師更擔心收手機會衍生保管問題，認為應免除教師保管責任。

草案公告時，原訂今年9月開學實施，但據了解，目前草案仍在廣納各界意見，尚未公告最終版本，將不會如期上路。

手機 教育部

延伸閱讀

退輔會拒絕核發教育補助費？退輔會：發放辦法尚待政院審閱

開學在即南投仍缺10名代理教師 退休師、超鐘點支援不影響課程

教育部緊急追蹤招聘進度 全台中小學剩412代理教師缺

政院版AI基本法草案出爐 藉補助獎勵吸引業者研發應用

相關新聞

校園手機管理草案尚在研議 教育部：國中小集中保管9月不會上路

教育部今年公告「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」草案，原規畫自9月新學期起實施國中小手機集中管理，但草案5...

師資告急／救急措施釀缺師惡性循環 教育品質岌岌可危

各地年年開學前上演「缺師潮」，教育主管機關雖靠現任教師超鐘點、回聘退休師，以及放寬任教條件「只需大學畢業」來補位，但這些措施只是短期救急，掩蓋師資結構長期崩壞的隱憂，恐讓教育品質亮紅燈。 有校長就直言：「真正的問題不是能不能順利開學，而是孩子到底由誰來教？」

全國師資荒 正式老師被迫超鐘點代課 挨批治標不治本

開學在即，全台中小學師資荒嚴重，為了不讓課程開天窗，只好靠正式教師「超鐘點」分擔課程，或尋找短期代課教師。不過教育界也憂...

仇師氛圍濃厚、待遇誘因不足 基層無奈嘆：難怪沒人想當教師

一一四學年開始代理教師受全年聘期保障，並能比照正式教師年年敘薪，但教學現場卻未見招聘情況改善。何厝國小教務主任蔡昌樺表示...

開學在即…中小學代理教師荒未解 教師被迫「超鐘點」

近年正式教師大開缺，許多代理教師上岸，再加上整體就業環境的改變，年年開學前都上演代理教師荒，自然、資訊領域尤為重災區。儘...

前進無邦交國哈蕯克發表演說 法學教授廖義銘以學術突破外交障礙

哈薩克首都阿斯塔納日前舉辦「憲政日30週年國際研討會」，國立高雄大學法學院教授廖義銘，是唯一來自中亞與歐洲以外的外賓，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。