校園手機管理草案尚在研議 教育部：國中小集中保管9月不會上路

教育部今年公告「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」草案，原規畫自9月新學期起實施國中小手機集中管理，但草案5月公告時引發學生反彈、教師團體抗議。明日開學，據了解，目前仍在廣納各界意見，校園手機管理辦法將不會如期上路。

教育部5月公布校園手機管理草案，以「明確化」、「彈性化」與「分階段」管理為重點。針對外界關注的「收手機」問題，草案採分階段方式辦理：國中小由學校或各班集中保管，高中由學校以同一方式管理。

另外，草案指出，國中小訂定學生攜帶行動載具管理規範，需經校務會議通過公告實施；高中的部分，則要邀集教師、家長、學生代表以校內民主程序討論，再經校務會議通過後始得公告實施。

然而，多所高中學生當時到教育部前靜坐及宣講，呼籲教育部退回校園手機管理草案，也有立委和學生共同召開記者會，呼籲草案應充分納入學生意見，教育部亦在6月1日舉辦座談會，與全國學生對話，分享對草案的意見。

另一方面，也有教師團體抗議，認為草案針對手機管理缺乏統一標準與完整配套，等同將問題甩鍋給學校處理。教師更擔心收手機會衍生保管問題，認為應免除教師保管責任。

草案公告時，原訂今年9月開學實施，但據了解，目前草案仍在廣納各界意見，尚未公告最終版本，將不會如期上路。