全國師資荒 正式老師被迫超鐘點代課 挨批治標不治本

開學在即，全台中小學師資荒嚴重，為了不讓課程開天窗，只好靠正式教師「超鐘點」分擔課程，或尋找短期代課教師。不過教育界也憂心，有些代課老師專業背景不一，難保障教學成效，校內教師超鐘點負擔過重，長期下來可能影響身心與教學效能。

學校聘不到代理老師，就得由科內老師分擔節數，一周可能超鐘點，上到約廿節課，最糟的情況是得超到上限廿四節，而超鐘點一個月只會多幾千元鐘點費。

不具名的高中教務主任表示，若校內老師堅持不願超鐘點，就得找代課老師，然而部分應徵者知道現在老師不好找，試教時上台照唸課文、內容講錯的都有，若學校找代理代課「寧濫勿缺」，未來恐怕教學不力。

何厝國小教務主任蔡昌樺直言，近年社會「仇師」氛圍嚴重，部分家長對教師動輒投訴或濫訴，使教學現場壓力倍增，這也讓許多人即使具備資格，也不願選擇教師作為長遠職涯。聘任短期代課教師或校內教師超鐘點代課雖然能解燃眉之急，但也存在隱憂，有些代課老師專業背景不一，難保障教學成效；校內教師超鐘點負擔過重，長期下來可能影響身心與教學效能。

全教總高中職委員會主委巫彰玫也認為，教育部應正視校事會議衍生的訴訟頻繁應正視並檢討，才能減輕教師的任教負擔與恐懼。

教育部表示，為了解實務執行情形，正蒐集各界回饋意見，作為未來修訂解聘辦法參據。