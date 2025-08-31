聽新聞
0:00 / 0:00

全國師資荒 正式老師被迫超鐘點代課 挨批治標不治本

聯合報／ 記者李芯／台北報導
承接基礎理工教育的高中職階段，校園卻陷入師資荒，不少老牌高職只能將課程分配給非本科專業老師。校方指出，理工人才早不願進校園。示意圖。圖／聯合報系資料照片
承接基礎理工教育的高中職階段，校園卻陷入師資荒，不少老牌高職只能將課程分配給非本科專業老師。校方指出，理工人才早不願進校園。示意圖。圖／聯合報系資料照片
【問卷調查】

生成式AI闖進校園！聯合新聞網正在調查「大學生使用生成式AI工具的習慣」，誠摯邀請各科系大學、碩博士學生填寫問卷。 ➡️點擊填答

開學在即，全台中小學師資荒嚴重，為了不讓課程開天窗，只好靠正式教師「超鐘點」分擔課程，或尋找短期代課教師。不過教育界也憂心，有些代課老師專業背景不一，難保障教學成效，校內教師超鐘點負擔過重，長期下來可能影響身心與教學效能。

學校聘不到代理老師，就得由科內老師分擔節數，一周可能超鐘點，上到約廿節課，最糟的情況是得超到上限廿四節，而超鐘點一個月只會多幾千元鐘點費。

不具名的高中教務主任表示，若校內老師堅持不願超鐘點，就得找代課老師，然而部分應徵者知道現在老師不好找，試教時上台照唸課文、內容講錯的都有，若學校找代理代課「寧濫勿缺」，未來恐怕教學不力。

何厝國小教務主任蔡昌樺直言，近年社會「仇師」氛圍嚴重，部分家長對教師動輒投訴或濫訴，使教學現場壓力倍增，這也讓許多人即使具備資格，也不願選擇教師作為長遠職涯。聘任短期代課教師或校內教師超鐘點代課雖然能解燃眉之急，但也存在隱憂，有些代課老師專業背景不一，難保障教學成效；校內教師超鐘點負擔過重，長期下來可能影響身心與教學效能。

全教總高中職委員會主委巫彰玫也認為，教育部應正視校事會議衍生的訴訟頻繁應正視並檢討，才能減輕教師的任教負擔與恐懼。

教育部表示，為了解實務執行情形，正蒐集各界回饋意見，作為未來修訂解聘辦法參據。

教師 教育部 全教總

延伸閱讀

仇師氛圍濃厚、待遇誘因不足 基層無奈嘆：難怪沒人想當教師

開學在即…中小學代理教師荒未解 教師被迫「超鐘點」

解燃眉之急？陸傳統車企紛紛牽手華為 行業人士分析「務實選擇」

校園濫訴摧毀校園信任 全教產呼籲增訂「冤獄賠償條款」

相關新聞

全國師資荒 正式老師被迫超鐘點代課 挨批治標不治本

開學在即，全台中小學師資荒嚴重，為了不讓課程開天窗，只好靠正式教師「超鐘點」分擔課程，或尋找短期代課教師。不過教育界也憂...

仇師氛圍濃厚、待遇誘因不足 基層無奈嘆：難怪沒人想當教師

一一四學年開始代理教師受全年聘期保障，並能比照正式教師年年敘薪，但教學現場卻未見招聘情況改善。何厝國小教務主任蔡昌樺表示...

開學在即…中小學代理教師荒未解 教師被迫「超鐘點」

近年正式教師大開缺，許多代理教師上岸，再加上整體就業環境的改變，年年開學前都上演代理教師荒，自然、資訊領域尤為重災區。儘...

前進無邦交國哈蕯克發表演說 法學教授廖義銘以學術突破外交障礙

哈薩克首都阿斯塔納日前舉辦「憲政日30週年國際研討會」，國立高雄大學法學院教授廖義銘，是唯一來自中亞與歐洲以外的外賓，不...

開學在即南投仍缺10名代理教師 退休師、超鐘點支援不影響課程

國中小9月1日開學在即，各縣市傳出教師不足，南投縣情況相對輕微。教育處表示，縣內原有6校共缺12名代理教師，經持續招募後...

森林科轉任輔導教師 黃儀婷登教育家典範人物

原本在森林科任教的黃儀婷，將照顧植物轉換為照顧學生，轉任輔導教師24年來，陪伴無數學生走出低谷，成為最新一期「教育家」網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。