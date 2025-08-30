大學開學先迎漲價潮...私校豪華單人宿舍一學期9萬元也喊漲

全台大專校院即將開學，但本報掌握，114學年從南到北不少大學宿舍收費均上漲，平均多有10％漲幅。私立大學宿舍單人套房去年每學期住宿費已達9萬元，今年漲為9萬3500元，校內3萬至5萬元不等的宿舍也全面上漲。多所學校表示，是因應近年基本工資與物價上揚，又宿舍是自籌設施，不漲價因應成本實在撐不下去。

公、私立大學本學年宿舍都迎來一波漲價潮。世新大學宿舍價格約2萬多至9萬元，今年上漲1000至3000多元不等，新苑宿舍單人套房去年開出一學期9萬元，今年上漲為9萬3500元；較實惠的深坑宿舍兩人套房，也從2萬7000元漲為2萬8000元。無獨有偶，東吳大學有容學舍收費也因為台糖租金調漲而上揚0.8％，每學期3萬至5萬元的房型均調升數百元。

陽明交大本學年宿舍費調升13％，住宿服務二組組長范秀華表示，近年如勞工薪資、水電瓦斯等都上漲，宿舍清潔團隊約32人，清潔費也上漲好幾百萬元，若無調漲真的撐不下去。加上學生對30年的老宿舍多感到不滿意，學校也須整修、逐年粉刷，收取的宿舍費多用在整理上。

范秀華指出，本次住宿費調漲學校特別請專家精算，邀請學生代表參與討論多次，依精算額度應調漲14％，但學校退讓至13％，也是向學生釋出善意，本次調漲後約可至117年都不漲價，未來預計每4年依照物價指數精算一次。

國立中山大學學務處則表示，校內宿舍約有31年到43年不等的歷史，但學校鄰近海邊，潮濕和鹽分都大大增加維修經費。以本次調升價格的Ｆ棟宿舍為例，迄今16年未漲價；Ｌ棟更長達31年都沒有調整費用，但公私立大學宿舍屬於自籌設施、財務獨立自主，只能以學生繳納的宿舍費作為支出。

中山大學指出，學校以99年為基期年，至今工程營造指數上漲37％，影響人事費如基本工資漲幅則高達65％。學校於今年初逐步和學生說明、辦理問卷調查、公開說明會等，最終於學務會議討論通過，宿舍本學年上學期平均漲幅為8.8%、下學期9.9％。

世新大學則回應，調整主要是人事與設施維護成本上升，以及近年能源與管理支出增加，是以居住安全品質為考量。已依程序召開宿舍說明會，並在學務會議中說明調整原因，學生代表多表示同意和理解。又新苑、校本部、深坑宿舍等皆主打安全舒適，尤其校內單人套房因便利和舒適性，非常受歡迎。