物價波動+缺工！大學新宿舍「愈蓋愈貴」 物美價廉恐不復存

國內大學宿舍屢遭批評老舊或不符時代需求，近年公、私立大學致力蓋新宿舍，但碰上物價波動與缺工，新宿舍可謂「愈蓋愈貴」。以國立台灣大學為例，預計於台北市辛亥路與基隆路交叉口處興建三棟學生宿舍，但預算一路從28億追加至55億元，屆時可能反映於收費。新穎舒適且非常便宜的宿舍，未來恐不復存。

台大預計於校本部周邊新建全台規模最大的學生宿舍，預計於118年完工、提供3750床。但台大學務處表示，工程先前碰到疫情、缺工缺料、物價波動等狀況，111至112年間八度流標，進而導致工期延宕、成本翻倍，預算由28億調增至五55億元，也代表未來新、整建的宿舍住宿費用都將比現行宿舍高出不少。

但台大也指出，希望不要增加學生家庭的負擔，會由學校向各方爭取資源、向教育部爭取補助，希望屆時能在可負擔的費用下讓學生入住。另外，台大也預計於本學年起，逐棟展開為期十年的整修或拆除重建工程，因應新時代的需求，將會逐步減少每房住宿人數，然而翻修同樣需要經費，屆時住宿費也會同步進行相應的調整。

陽明交大住宿服務二組組長范秀華也指出，107年完成研七舍，1100床造價成本約7億多，近年學校研議再興建1200床，評估價格約17億，上升非常多。大學通常研議將宿舍整建成本攤平於收費內，也請精算師將營運、興建成本等納入計算，評估屆時新建宿舍落成，收費絕對會攀升。

范秀華談到，隨原物料成本上漲，未來興建的大學宿舍，評估不會再有過去價格非常便宜的狀況，但學生的觀念也有改變，學生需要的是環境好且舒適，宿舍維運好、定期翻修，仍是每年都搶光。

學生團體EdYouth則表示，大學宿舍的設立初衷，是為保障學生求學期間能夠擁有「比市場更可負擔」的居住選擇，否則將進一步增加學生負擔，擴大教育不平等。

但EdYouth也指出，極高比例的宿舍新建成本仍由是學校自籌，並透過宿舍費用逐年攤提，只能依靠學生繳費來支應興建、營運與維護，實際上是把成本轉嫁給學生。建議宿舍應比照社會住宅納入部分非自償性經費，由政府編列預算補貼，優先進行老舊宿舍更新，同時適時盤查學校收費是否合理，才能確保學校有改善宿舍數量、品質的誘因，也讓宿舍回到「提供學生合理可負擔居住空間」的初衷。