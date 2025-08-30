快訊

仇師氛圍濃厚、待遇誘因不足 基層無奈嘆：難怪沒人想當教師

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
一一四學年開始代理教師受全年聘期保障，並能比照正式教師年年敘薪，但教學現場卻未見招聘情況改善。示意圖。本報資料照片
一一四學年開始代理教師受全年聘期保障，並能比照正式教師年年敘薪，但教學現場卻未見招聘情況改善。示意圖。本報資料照片
一一四學年開始代理教師受全年聘期保障，並能比照正式教師年年敘薪，但教學現場卻未見招聘情況改善。何厝國小教務主任蔡昌樺表示，對不具教師證的代理代課教師來說，無法享有敘薪保障自然沒有吸引力，再加上近年社會「仇師」氛圍嚴重，讓越來越多人不願選擇教師工作。

疫後正式教師缺額大開，但還是有眾多原因導致學校需要聘請代理教師，中小學校長協會理事長陳清義指出，如有學校擔心少子化未來減班，就會聘請代理教師控制員額；教師退休當年因招聘時間緣故，無法在當年暑假退一人、補一人；各縣市教甄時間不同，重榜導致不少人考上又放棄等等。

陳清義表示，雖然代理教師這個學年起可以敘薪、領全年薪水，福利越來越接近正式老師，但還是看到許多學校的代理教師甄試得開到廿招，「如果下網下廿次都沒有魚，那就代表魚池裡根本沒有魚！」

蔡昌樺指出，目前只有具備合格教師證的代理教師才有敘薪保障，但實務上很多代理教師是三招後錄取、未必有教師證，對他們來說也就沒有吸引力。而支撐部分課程的「代課」老師採鐘點制，薪資偏低，每月僅新台幣兩萬元左右，自然難以吸引穩定師資投入。

此外，蔡昌樺也提到近年社會「仇師」氛圍嚴重，部分家長對教師動輒投訴或濫訴，使教學現場壓力倍增。這樣的工作環境，讓許多人即使具備資格，也不願選擇教師作為長遠職涯。

全教總高中職委員會主委巫彰玫也認為，在學校教師人力持續吃緊的情況下，應增加教師工作誘因，薪水調增及營造友善校園。此外，教育部應正視校事會議衍生的訴訟頻繁應正視並做檢討，才能減輕教師的任教負擔與恐懼。

針對校園濫訴問題，教育部表示，高中以下校教師解聘停聘不續聘或資遣辦法自修正迄今才一年，為了解實務現場執行情形，刻正蒐集各界回饋意見，作為未來修訂解聘辦法參據。國教署將再向各地方政府加強宣導，確實依解聘辦法辦理，避免教師遭不當濫訴，並持續推動友善校園計畫，鼓勵學校建構同理接納、互助共好的校園氛圍，促進親師生良好互動，減少衝突發生。

