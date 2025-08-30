開學在即…中小學代理教師荒未解 教師被迫「超鐘點」

近年正式教師大開缺，許多代理教師上岸，再加上整體就業環境的改變，年年開學前都上演代理教師荒，自然、資訊領域尤為重災區。儘管學校絕不會因為找不到老師就讓課程開天窗，但就得靠學校教師「超鐘點」分擔課程，或是尋找短期代課教師，而這些做法也僅能解燃眉之急，教師認為要根本上解決代理教師荒，仍得完善整體教育環境。

代理教師荒的背後，是正式老師們在超鐘點上課，支撐學校課務正常運作。未具名的高中教務主任指出，尤其ＡＩ時代數理、自然、資訊教師們大缺，他雖身為業務最忙的教務主任，依法不需要排課，但本科也是資訊，多年來每學期都兼至少四節課，以分攤同事工作。

如果聘不到代理老師，就得由科內老師分擔節數，以未擔任導師的教師十六節基本鐘點來看，若要分攤一人份的堂數，一般老師少則超鐘點三、四節，也就是一周上到約廿節課，最糟的情況是得超到上限廿四節。

未具名的高中教務主任表示，超鐘點一個月只會多幾千元鐘點費，若校內老師堅持不願超鐘點，就得找代課老師擔下堂數，但因鐘點費低又要到處上課，現在也難找。更令人擔心的是，代理教師第三招開始開放給所有大學畢業生，部分應徵者知道現在老師不好找，試教時上台照唸課文、內容講錯的都有，若學校找代理代課「寧濫勿缺」，未來恐怕教學不力。

何厝國小教務主任蔡昌樺強調，學校絕不會因找不到老師就任由課程「開天窗」，一定會透過各種方式確保教學不中斷，維護學生受教權。聘任短期代課教師或校內教師超鐘點代課雖然能解燃眉之急，但也存在隱憂，有些代課老師專業背景不一，難保障教學成效；校內教師超鐘點負擔過重，長期下來可能影響身心與教學效能。

蔡昌樺表示，若要從根本上解決代理教師長期難以聘足的問題，仍須回到政策面的調整。唯有強化師資培育規劃、提升教師待遇與專業尊嚴，才能吸引並留住優質人力，確保教育品質穩定發展。

針對自然、科技領域等師資儲備比較低的類科，教育部表示，目前已規畫自然、科技及部分技術群科的職前增量，並擴大學士後教育學分班開班數量、增加彈性聘用管道，公費生方面則試辦技高工業類科公費專班，並精進公費培育，以改善教師難尋的現況。

此外，教育部表示，已持續引導各地方政府強化代理教師留任機制，如代理教師於正式教師甄選時予以加分、強化學校行政支援體系、提升教學環境友善度等多元策略，以增強代理教師留任意願。並已建置教育人才庫媒合平台，提供有意應徵代理代課教師職缺人力求職服務。