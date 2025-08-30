快訊

爬上人群、躺警方頭上！黃國昌偕民眾黨「金釵」衝防線遭廣播警告

離婚16年！伊能靜罕見提「前夫」哈林人品 小哈利反應絕妙

影／大貓熊圓圓21歲生日快樂！大啖「窩窩頭躺椅蛋糕」萌翻

聽新聞
0:00 / 0:00

開學在即南投仍缺10名代理教師 退休師、超鐘點支援不影響課程

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
開學在即，南投縣仍有10名教師未能補齊，教育處將請退休教師支援，不會影響學生受教權益。圖／南投縣政府提供
開學在即，南投縣仍有10名教師未能補齊，教育處將請退休教師支援，不會影響學生受教權益。圖／南投縣政府提供
【問卷調查】

生成式AI闖進校園！聯合新聞網正在調查「大學生使用生成式AI工具的習慣」，誠摯邀請各科系大學、碩博士學生填寫問卷。 ➡️點擊填答

國中小9月1日開學在即，各縣市傳出教師不足，南投縣情況相對輕微。教育處表示，縣內原有6校共缺12名代理教師，經持續招募後，目前僅剩2所國小、3所國中共10名缺額尚未補齊，相關課程將由退休教師返校或現職教師超鐘點兼課，不會影響學生受教權益。

教育部統計，截至8月25日，全國3303所公立國中小仍缺1429名代理教師，其中以台北市、高雄市、桃園市缺額最多。為解決師資荒，教育部要求各縣市逐日回報招聘進度，並鼓勵地方設計聘任誘因，例如將代理教師服務年資納入正式教師甄選加分、提供交通補助，或彈性調度校內、跨校及退休教師兼課。截至28日，全國教師缺額已降至412人。

南投縣長年面臨偏鄉師資不足，教師流動率居高不下。教育處表示，偏鄉學校往往交通不便、資源有限，導致教師不易久任。為改善問題，縣府除了推動代理教師服務年資納入甄選加分，也在暑假開設「偏鄉代理教師假日進修學分班」，協助代理教師取得教師證並參與甄選，盼能吸引並留住穩定的教學人力。

教育處統計，南投縣國中教師職缺共25名，涵蓋數學、理化、資訊、特教與專任輔導等類別；國小職缺則達102名，遍及普通班、原住民學校、英語及特教等。今年6月舉辦教師甄選，共有409人報考，錄取率約三成補足。但偏鄉環境與都會差距明顯，不少錄取者仍選擇轉往資源較豐富的縣市任職，使部分缺額難以補足。

縣府強調，雖然仍有10名代理教師職缺未能補齊，多集中於數理、資訊、特教及輔導等科目，縣府已協調由退休教師返校協助，或請現職教師以超鐘點兼課方式支援，確保開學課程安排不受影響，教育處也將持續提升聘任制度與進修培訓措施，逐步改善偏鄉師資不足的困境。

代理教師 偏鄉學校

延伸閱讀

「舉手過馬路」見效 南投交通死亡數較去年同期減少5人

憾！3天後開學 高雄國三女生突從住家大樓高處墜樓身亡

「煩到不行」國立女碩士開學前一周超焦慮 自曝擔心這4件事

教育部緊急追蹤招聘進度 全台中小學剩412代理教師缺

相關新聞

餐飲人力荒 東南亞學生成主力

高職餐飲科近來招生名額減少，造成餐飲業人力荒加劇，據調查，近七成業者都面臨缺工壓力，月薪五萬仍招不到洗碗工，甚至因此歇業...

來台讀書打工還能存錢 外籍生：想做到畢業

東南亞來台學生成為我餐飲業人力的及時雨，在餐廳打工的外籍學生說，在台讀書開銷龐大，靠打工才能分攤學費與生活費，還可以存一...

新北4年投入8億 校園桌椅、飲水機 全面換新升級

開學在即，新北市長侯友宜昨宣布未來4年投入8億元，全面汰舊換新國小到高中課桌椅、置物櫃與飲水機，希望打造安全健康的校園學...

開學在即南投仍缺10名代理教師 退休師、超鐘點支援不影響課程

國中小9月1日開學在即，各縣市傳出教師不足，南投縣情況相對輕微。教育處表示，縣內原有6校共缺12名代理教師，經持續招募後...

森林科轉任輔導教師 黃儀婷登教育家典範人物

原本在森林科任教的黃儀婷，將照顧植物轉換為照顧學生，轉任輔導教師24年來，陪伴無數學生走出低谷，成為最新一期「教育家」網...

師資告急／老師學期中奔向業界 高中職自然科啟蒙弱化

國內積極培育科技人才，然而在承接基礎理工教育的高中職階段，校園卻陷入師資荒，私立學校與中段高中職首當其衝，就連明星高中也因報考人數下滑，變得不易找到符合期待的教師。資深老師坦言，教育現場岌岌可危，「本質不足以勝任的老師」被硬招進來，上課被學生問倒，學校還得回頭教老師怎麼當老師。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。