開學在即南投仍缺10名代理教師 退休師、超鐘點支援不影響課程

國中小9月1日開學在即，各縣市傳出教師不足，南投縣情況相對輕微。教育處表示，縣內原有6校共缺12名代理教師，經持續招募後，目前僅剩2所國小、3所國中共10名缺額尚未補齊，相關課程將由退休教師返校或現職教師超鐘點兼課，不會影響學生受教權益。

教育部統計，截至8月25日，全國3303所公立國中小仍缺1429名代理教師，其中以台北市、高雄市、桃園市缺額最多。為解決師資荒，教育部要求各縣市逐日回報招聘進度，並鼓勵地方設計聘任誘因，例如將代理教師服務年資納入正式教師甄選加分、提供交通補助，或彈性調度校內、跨校及退休教師兼課。截至28日，全國教師缺額已降至412人。

南投縣長年面臨偏鄉師資不足，教師流動率居高不下。教育處表示，偏鄉學校往往交通不便、資源有限，導致教師不易久任。為改善問題，縣府除了推動代理教師服務年資納入甄選加分，也在暑假開設「偏鄉代理教師假日進修學分班」，協助代理教師取得教師證並參與甄選，盼能吸引並留住穩定的教學人力。

教育處統計，南投縣國中教師職缺共25名，涵蓋數學、理化、資訊、特教與專任輔導等類別；國小職缺則達102名，遍及普通班、原住民學校、英語及特教等。今年6月舉辦教師甄選，共有409人報考，錄取率約三成補足。但偏鄉環境與都會差距明顯，不少錄取者仍選擇轉往資源較豐富的縣市任職，使部分缺額難以補足。

縣府強調，雖然仍有10名代理教師職缺未能補齊，多集中於數理、資訊、特教及輔導等科目，縣府已協調由退休教師返校協助，或請現職教師以超鐘點兼課方式支援，確保開學課程安排不受影響，教育處也將持續提升聘任制度與進修培訓措施，逐步改善偏鄉師資不足的困境。