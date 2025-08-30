快訊

森林科轉任輔導教師 黃儀婷登教育家典範人物

中央社／ 台北30日電
教育部30日透過新聞稿介紹「教育家」網站最新一期典範人物。苗栗農工輔導處老師黃儀婷（左）原本任教森林科，轉任輔導老師，陪學生挺過風雨，看見自己的價值。（教育部提供）中央社
原本在森林科任教的黃儀婷，將照顧植物轉換為照顧學生，轉任輔導教師24年來，陪伴無數學生走出低谷，成為最新一期「教育家」網站的典範人物。

教育部今天透過新聞稿介紹「教育家」網站最新一期典範人物。任教於苗栗農工的黃儀婷，原本是技專體系出身的她，取得教師資格後先在森林科教書，後來回大學修讀輔導學分，進而轉任輔導教師。

面對性格各異的孩子與多樣的輔導情境，黃儀婷總能憑藉敏銳的觀察力，打開孩子的心扉。曾經有一名學生相當內向，不太願意與人交談，黃儀婷沒有強迫學生，而是改用「自說自話」的方式，就這樣和學生「聊」了7天，最後學生終於開口破冰，直說：「老師，妳真的很有耐心」。

另一名學生阿威（化名）參與「心情溫度計」測驗被黃儀婷發現情緒異常，經深入談話後，她懷疑阿威可能有注意力缺失與衝動控制問題，建議家長尋求醫療資源。

阿威一度陷入漫長的自我拉扯，情緒難以控制，足不出戶、自我傷害，甚至有次跳進河裡，被消防隊救起。黃儀婷始終陪伴在他身邊，從未放棄。

阿威畢業後嘗試各種職業，每當面臨面試關卡，黃儀婷總會花時間陪他練習自我介紹，幫他把話說得更流暢，如今，阿威不僅有穩定的工作，還進入後備軍人體系服務。授階儀式那天，阿威在臉書上寫道：「接受的榮譽只是開始，這一半都是老師給的，沒有老師，就沒有今天的我！」這讓黃儀婷感到無比驕傲。

「有時候站在孩子的角度看世界，你會懂得他們沒有辦法表達的創傷。」黃儀婷認為，幫助孩子培養「感到幸福」的能力，就是她工作的最大價值。哪怕只是從皺眉轉為不皺眉，都是珍貴的進步。

