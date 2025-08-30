新北4年投入8億 校園桌椅、飲水機 全面換新升級

開學在即，新北市長侯友宜昨宣布未來4年投入8億元，全面汰舊換新國小到高中課桌椅、置物櫃與飲水機，希望打造安全健康的校園學習環境，是全國最大規模。學生表示，新桌椅不再搖晃，寫字更穩定，「會更願意認真上課」。

新莊國小昨返校日，侯友宜到校關心開學前準備，侯說，教育投資不能等，課桌椅是學生每天接觸最長時間的校園設備，不僅影響學習效率，更關乎視力與骨骼發展，因此市府將全面更新校園課桌椅，讓孩子在更舒適的環境專心學習。

「讓孩子坐得專心、學得安心、喝得放心。」侯友宜表示，也會加速設置或更新個人置物櫃，落實書包減重，幫助孩子養成收納與自主管理的能力；在飲水安全方面，新北校園現有1萬1495台飲水機，將逐年全面升級為符合最新安全與節能標準的飲水設備。

教育局指出，新款課桌椅依照學生身高分級配置，高低適宜，桌面平整且穩固，側邊還有顏色標示方便管理。置物櫃採塑鋼材質，堅固耐用並有多色設計，不僅能依需求靈活組合，更可融入教室美感布置，兼顧實用與環境美化。

「會更願意認真上課。」學生表示，新桌椅不再搖晃，寫字更穩定，新置物櫃大小剛好，可放置書本及用品，外層還設計姓名牌插槽，避免拿錯。另有學生說，新的飲水機乾淨清爽，大家會多主動裝水喝。

一名老師分享，以往設備老舊出現桌腳鬆動或櫃門壞掉時，無法即時更換，常讓學生覺得不便，不太專心上課，全面汰舊換新能讓師生在安全、舒適的環境學習。

教育局表示，新北自2021年起連續4年教育總預算全國第一，今年更達755億元，較2019年增加近4成，近6年已投入逾300億元升級校園環境，未來將持續整合資源，提供優質學習設施與環境。