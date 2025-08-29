斥資逾1.1億元的大溪幼兒園揭牌 今年桃園2歲專班將達200班

桃園市立大溪幼兒園開學前視察暨揭牌儀式今舉行，桃園市長張善政今上午表示，大溪幼兒園為地上3層樓建築，總樓地板面積約1748平方公尺，工程經費約1億1695萬元，其中教育部補助3884萬元、市府編列7811萬元，已於今年7月竣工，並將於9月1日正式開學，為大溪地區幼兒提供寬敞明亮的學習空間。未來市府將持續為孩子打造更多優質教育環境。

張善政今與幼兒一同運用「蝶谷巴特」裝飾陀螺及製作空氣砲並指出，隨著桃園人口不斷增長，市府積極設立公立及非營利幼兒園，打造友善育兒環境，並提升公共化教保服務供應量能，預計114學年度2歲專班將達200班。

桃園市教育局表示，大溪幼兒園預計招收3班48名2歲幼生，及3班72名3至5歲幼生，園區以綠建築為設計原則，營造溫暖愉悅及節能環保的校園環境，各樓層均設有戶外活動平台，讓孩子能兼顧室內活動與戶外遊戲，期盼提供優質教保服務，讓幼兒獲得最好的照顧與培育。