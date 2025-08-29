新北Super口說營成果展 學生分享從生活找靈感培養自信心

新北市教育局攜手聯合報推動「Super少年魅力口說營」與「閱讀寫作營」，今年成果展演以「你說我寫，點亮未來」為主題，結合創意儀式設計與學生真摯的語言展現，為活動注入深厚的人文意涵，也展現學生在課程中的成長與收穫。

本次於新北市30所國中辦理寫作與口語表達課程，邀請專業師資帶領學生跨領域閱讀、寫作技巧訓練與邏輯表達培訓，讓來自不同背景的學生參與，落實教育平權。課程鼓勵學生從生活中發掘靈感、開展觀點，並透過高互動的創作與表達練習，培養自主閱讀力、批判思辨力與自信心。

板橋國中九年級學生陳苡潔表示，這是她第一次參加口說比賽，看到其他學校學生，用不同方式呈現表演，讓她受益良多，比賽準備過程中，也讓她學到團隊合作，如何製作簡報及口說技巧。

板橋國中九年級學生趙耘萱分享，原本自己不敢上台講話，過程中也遇到很多失敗，也曾經想退縮，幸好還有同組組員的鼓勵，甚至還有別校學生跟自己說加油，讓她勇敢站上台，完成這次的挑戰。

教育局副局長劉明超表示，口說營已舉辦第7屆，這是讓學生有學習的機會，透過閱讀組織想法，用口說、寫作表達自己，這樣的能力，未來不論是個人行銷或是工作，都會獲益良多，期盼未來能讓更多學生參加比賽。