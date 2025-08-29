快訊

卸任前吐真心話？國發會主委嘆國家「顏色至上」 半導體紅利年限曝光

23位藝人被約談 陸委會解釋調查目的…再犯將「動用相關規定」

羽球世錦賽／「最美女雙」最後一舞！志田千陽、松山奈未首闖四強保底銅牌

聽新聞
0:00 / 0:00

新北Super口說營成果展 學生分享從生活找靈感培養自信心

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
板橋國中九年級學生陳苡潔（左一）、趙耘萱（右一）表示，參加口說營收穫滿滿。記者江婉儀／攝影
板橋國中九年級學生陳苡潔（左一）、趙耘萱（右一）表示，參加口說營收穫滿滿。記者江婉儀／攝影
【問卷調查】

生成式AI闖進校園！聯合新聞網正在調查「大學生使用生成式AI工具的習慣」，誠摯邀請各科系大學、碩博士學生填寫問卷。 ➡️點擊填答

新北市教育局攜手聯合報推動「Super少年魅力口說營」與「閱讀寫作營」，今年成果展演以「你說我寫，點亮未來」為主題，結合創意儀式設計與學生真摯的語言展現，為活動注入深厚的人文意涵，也展現學生在課程中的成長與收穫。

本次於新北市30所國中辦理寫作與口語表達課程，邀請專業師資帶領學生跨領域閱讀、寫作技巧訓練與邏輯表達培訓，讓來自不同背景的學生參與，落實教育平權。課程鼓勵學生從生活中發掘靈感、開展觀點，並透過高互動的創作與表達練習，培養自主閱讀力、批判思辨力與自信心。

板橋國中九年級學生陳苡潔表示，這是她第一次參加口說比賽，看到其他學校學生，用不同方式呈現表演，讓她受益良多，比賽準備過程中，也讓她學到團隊合作，如何製作簡報及口說技巧。

板橋國中九年級學生趙耘萱分享，原本自己不敢上台講話，過程中也遇到很多失敗，也曾經想退縮，幸好還有同組組員的鼓勵，甚至還有別校學生跟自己說加油，讓她勇敢站上台，完成這次的挑戰。

教育局副局長劉明超表示，口說營已舉辦第7屆，這是讓學生有學習的機會，透過閱讀組織想法，用口說、寫作表達自己，這樣的能力，未來不論是個人行銷或是工作，都會獲益良多，期盼未來能讓更多學生參加比賽。

教育局表示，本次推動閱讀與口語表達等語文計畫，除協助學生累積閱讀與寫作能力外，也透過融入地方創生與SDGs等議題，強化學生口語表達與自信心。

新北市教育局攜手聯合報推動「Super少年魅力口說營」與「閱讀寫作營」，今年成果展演以「你說我寫，點亮未來」為主題。記者江婉儀／攝影
新北市教育局攜手聯合報推動「Super少年魅力口說營」與「閱讀寫作營」，今年成果展演以「你說我寫，點亮未來」為主題。記者江婉儀／攝影
新北市教育局攜手聯合報推動「Super少年魅力口說營」與「閱讀寫作營」，今年成果展演以「你說我寫，點亮未來」為主題。記者江婉儀／攝影
新北市教育局攜手聯合報推動「Super少年魅力口說營」與「閱讀寫作營」，今年成果展演以「你說我寫，點亮未來」為主題。記者江婉儀／攝影

自信 教育局

延伸閱讀

影／桃園騎自行車到鶯歌闖空門 新北警聯手桃園24小時逮人

影／新北警苗栗山區翻牆攻堅破販毒集團 逮為首68歲老藥頭

新北雙溪外柑里銀髮共餐月月溫馨 企業返鄉捐助一年經費

新北瑞芳車站前電箱影響景觀 短期內將先行美化

相關新聞

斥資逾1.1億元的大溪幼兒園揭牌 今年桃園2歲專班將達200班

桃園市立大溪幼兒園開學前視察暨揭牌儀式今舉行，桃園市長張善政今上午表示，大溪幼兒園為地上3層樓建築，總樓地板面積約174...

新北Super口說營成果展 學生分享從生活找靈感培養自信心

新北市教育局攜手聯合報推動「Super少年魅力口說營」與「閱讀寫作營」，今年成果展演以「你說我寫，點亮未來」為主題，結合...

班班有鮮奶喊卡後僅台北、台南續辦 高雄9月起將跟進

去年班班有鮮奶政策喊卡，六都僅台北、台南續辦，高雄市也決定跟進，9月起開學每周午餐供應1次乳品，市府預估需補助每年580...

「威廉的洋娃娃」 教育部贈國中小新生圖書　童婚議題、手機成癮入列

教育部國教署114學年持續推動「國民中小學新生閱讀推廣計畫」，依照慣例，贈送小一新生及國一新生人手一本圖書，預計挹注60...

汰換課桌椅、飲水機等學校設備 侯友宜宣布：4年8億預算升級

暑假即將結束，新北市新莊國小今舉辦返校日，迎接學生回歸校園。市長侯友宜到校關心開學前的校園準備工作，陪伴學生一起上收心課...

師資告急／全台代理師缺千人 明星高中不看證也招嘸人

開學前一周，全台仍有逾千名代理教師缺額；桃園有國中招考54次仍乏人問津，連北市北一女、中山女高等明星高中也難逃「找嘸老師」的困境。近年，各地學校年年上演「缺師潮」，老師薪水、工作壓力、教育資源和師培等再不改善，「師資荒海嘯，只是剛開始」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。