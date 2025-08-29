班班有鮮奶喊卡後僅台北、台南續辦 高雄9月起將跟進

去年班班有鮮奶政策喊卡，六都僅台北、台南續辦，高雄市也決定跟進，9月起開學每周午餐供應1次乳品，市府預估需補助每年5800萬元，將有近15萬名學童受惠。

教育部班班有鮮奶政策喊停，台北市自籌經費1億8400萬元，4月起繼續推動每周一瓶鮮奶，台南市則照常推動「2果1乳」政策，為學童提供每周1次乳品供應。高雄市選擇銜接教育部午餐政策，9月開學起，讓每位學童在校至少能享用1次乳品。

陳其邁表示，高雄市加碼讓國小午餐每周供應至少1次乳品，以結合午餐簡化配送流程和學校行政負擔，同時授權學校彈性決定飲用時間，讓政策創造雙贏的成果。

教育局表示，9月開學針對公立國小含附設幼兒園暨公立幼兒園，每周1次飲品調整為每周1次乳品供應為原則，由市府補助每生每周價差10元，預估每年約需5800萬元。

教育局說明，依據教育部學校午餐食物及營養基準設計菜單，配合114年提升學生鈣質攝取午餐目標，除建議學校在菜單中多加採用乳製品、小魚乾、板豆腐、芥藍菜及莧菜等高鈣食物，以提高學童鈣質攝取。

另針對乳糖不耐症者及乳品過敏者得以豆漿製品替換飲用，午餐採用乳品或豆漿製品皆符合教育部校園飲品及點心販售範圍規定。