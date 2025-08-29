快訊

卸任前吐真心話？國發會主委嘆國家「顏色至上」 半導體紅利年限曝光

23位藝人被約談 陸委會解釋調查目的…再犯將「動用相關規定」

羽球世錦賽／「最美女雙」最後一舞！志田千陽、松山奈未首闖四強保底銅牌

聽新聞
0:00 / 0:00

班班有鮮奶喊卡後僅台北、台南續辦 高雄9月起將跟進

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市9月起補助學童每周喝1次鮮奶。圖／教育局提供
高雄市9月起補助學童每周喝1次鮮奶。圖／教育局提供
【問卷調查】

生成式AI闖進校園！聯合新聞網正在調查「大學生使用生成式AI工具的習慣」，誠摯邀請各科系大學、碩博士學生填寫問卷。 ➡️點擊填答

去年班班有鮮奶政策喊卡，六都僅台北、台南續辦，高雄市也決定跟進，9月起開學每周午餐供應1次乳品，市府預估需補助每年5800萬元，將有近15萬名學童受惠。

教育部班班有鮮奶政策喊停，台北市自籌經費1億8400萬元，4月起繼續推動每周一瓶鮮奶，台南市則照常推動「2果1乳」政策，為學童提供每周1次乳品供應。高雄市選擇銜接教育部午餐政策，9月開學起，讓每位學童在校至少能享用1次乳品。

陳其邁表示，高雄市加碼讓國小午餐每周供應至少1次乳品，以結合午餐簡化配送流程和學校行政負擔，同時授權學校彈性決定飲用時間，讓政策創造雙贏的成果。

教育局表示，9月開學針對公立國小含附設幼兒園暨公立幼兒園，每周1次飲品調整為每周1次乳品供應為原則，由市府補助每生每周價差10元，預估每年約需5800萬元。

教育局說明，依據教育部學校午餐食物及營養基準設計菜單，配合114年提升學生鈣質攝取午餐目標，除建議學校在菜單中多加採用乳製品、小魚乾、板豆腐、芥藍菜及莧菜等高鈣食物，以提高學童鈣質攝取。

另針對乳糖不耐症者及乳品過敏者得以豆漿製品替換飲用，午餐採用乳品或豆漿製品皆符合教育部校園飲品及點心販售範圍規定。

高雄市9月起補助學童每周喝1次鮮奶。圖／教育局提供
高雄市9月起補助學童每周喝1次鮮奶。圖／教育局提供

鮮奶 教育部 高雄市 陳其邁

延伸閱讀

高雄美濃盜採砂石案 賴瑞隆提修正案加重罰鍰等

「威廉的洋娃娃」 教育部贈國中小新生圖書　童婚議題、手機成癮入列

控高雄市府圖利國賓飯店改建案 自救會怒喊：陳其邁下台

憾！3天後開學 高雄國三女生突從住家大樓高處墜樓身亡

相關新聞

斥資逾1.1億元的大溪幼兒園揭牌 今年桃園2歲專班將達200班

桃園市立大溪幼兒園開學前視察暨揭牌儀式今舉行，桃園市長張善政今上午表示，大溪幼兒園為地上3層樓建築，總樓地板面積約174...

新北Super口說營成果展 學生分享從生活找靈感培養自信心

新北市教育局攜手聯合報推動「Super少年魅力口說營」與「閱讀寫作營」，今年成果展演以「你說我寫，點亮未來」為主題，結合...

班班有鮮奶喊卡後僅台北、台南續辦 高雄9月起將跟進

去年班班有鮮奶政策喊卡，六都僅台北、台南續辦，高雄市也決定跟進，9月起開學每周午餐供應1次乳品，市府預估需補助每年580...

「威廉的洋娃娃」 教育部贈國中小新生圖書　童婚議題、手機成癮入列

教育部國教署114學年持續推動「國民中小學新生閱讀推廣計畫」，依照慣例，贈送小一新生及國一新生人手一本圖書，預計挹注60...

汰換課桌椅、飲水機等學校設備 侯友宜宣布：4年8億預算升級

暑假即將結束，新北市新莊國小今舉辦返校日，迎接學生回歸校園。市長侯友宜到校關心開學前的校園準備工作，陪伴學生一起上收心課...

師資告急／全台代理師缺千人 明星高中不看證也招嘸人

開學前一周，全台仍有逾千名代理教師缺額；桃園有國中招考54次仍乏人問津，連北市北一女、中山女高等明星高中也難逃「找嘸老師」的困境。近年，各地學校年年上演「缺師潮」，老師薪水、工作壓力、教育資源和師培等再不改善，「師資荒海嘯，只是剛開始」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。