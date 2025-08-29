「威廉的洋娃娃」 教育部贈國中小新生圖書　童婚議題、手機成癮入列

教育部國教署114學年持續推動「國民中小學新生閱讀推廣計畫」，依照慣例，贈送小一新生及國一新生人手一本圖書，預計挹注6000萬經費、可嘉惠39萬名國中小新生。今年多本讀物攸關性別平權，《威廉的洋娃娃》以小男孩想要洋娃娃為主軸，帶領學生了解個體差異；《達爾文女孩》則講述志向和家庭期待間的差異。

教育部表示，114年是國中小新生閱讀推廣計畫辦理的第17年，贈書已在開學前陸續配送至各校，各校可利用贈書配合校內活動規劃閱讀推廣，如認識圖書館、擬真書店等活動，以發揮圖書最大效益，啟發學生閱讀興趣。

教育部也指出，114年度新生閱讀推廣以「閱讀+1」為主題，「+1」象徵累積與成長，從第一本書開始，鼓勵學生每天多讀一點，讓閱讀融入日常生活、成為生活習慣。「+1」也代表認同及參與，邀請國中小新生及家長加入閱讀行列，透過陪伴讓閱讀成為親子互動的契機。

今年選書同樣分為國中、小階段。國小階段選書《威廉的洋娃娃》繪本，描述小男孩想要洋娃娃，盼打破性別刻板印象，幫助孩子在建構自我性別認同的過程理解個體差異，並學會尊重他人的興趣和喜好；《熊媽媽愛上了手機》則講述一對熊兄弟，試圖搶回手機成癮熊媽媽的關注，講述手機雖是必備物品，卻常因使用不當，導致成癮的文明病。

國中階段選書則包括《達爾文女孩》，講述女孩莉卡志向是進入大學就讀、成為博物學家，但母親卻期待其當淑女，逼她學習縫紉、編織、烹飪和彈琴，講述個人志向與家庭期許間的掙扎；《十三歲的新娘》則探討「童婚」議題，13歲的寡婦遭婆家遺棄後流落街頭，但最終靠技藝贏得未來。

此外，教育部也和國立中央大學合作，推動國民中小學「身教式持續安靜閱讀」（MSSR），師長以身作則，帶領學生閱讀，透過持續性固定頻率實施閱讀活動，養成閱讀習慣。

國教署呼籲，除在校內由教師帶領外，家長是孩子最好的榜樣，看到家長喜愛閱讀，孩子自然也會喜愛閱讀。期待家長們能藉由贈書，在家進行家庭身教式持續安靜閱讀。