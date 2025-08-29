教育部贈國中小新生1本新書 性平議題多書入選

快訊

中央社／ 台北29日電
教育部贈送國中小新生每人1本新書，109年書單曾因繪本「國王與國王」涉及同性議題，遭民間團體抗議。今年仍有多本探討性平書籍，但都經專家審核並適齡分類，讓學校自行挑選。

教育部今天發布新聞稿表示，為鼓勵國中小學生養成閱讀習慣，持續推動「國民中小學新生閱讀推廣計畫」，贈送每名小一及國一新生1本適齡圖書，今年是計畫推動的第17年，總經費新台幣6000萬元，共39萬人受惠。

教育部於109年贈送的書籍中，「國王與國王」涉及性別議題，敘述皇后為王子安排相親，王子愛上的卻是公主的哥哥，引起部分民間團體不滿，數度向教育部抗議。教育部則強調書籍都適齡、經過審核，且學校可自行從書單中挑選。

今年入選的書單中，也有許多書籍探討性別平等議題。例如國中書單包含「達爾文女孩」，敘述美國德州12歲女孩立志當博物學家，但母親觀念傳統，逼她學習烹飪、編織、彈琴等，女孩不得不在母親的期待與自己的興趣中掙扎。

「十三歲新娘」敘述印度的童婚議題，13歲的主角才結婚就成為寡婦，一度遭婆家遺棄流落街頭，好在有寡婦之家援助，憑藉刺繡能力為自己贏得美好未來。

「我是卡蜜兒」一書有著很長的副標題，敘述「跨性別認同不是病，更不是弱點或問題，世上會有人理解你真實的樣子」，這本書曾獲得2023年度「好書大家讀」最佳少年兒童讀物獎。

國小書單中包含「瑞希不喜歡親親」，敘述一隻愛情鳥偏偏不喜歡被親吻，以深入淺出的方式探討身體界線、自主權等觀念，引導孩子認識自己並尊重他人的感受。

「威廉的洋娃娃」則以小男孩想要洋娃娃為主軸，探討性別刻板印象，幫助孩子理解個體差異，避免落入二元對立的思維。

教育部表示，贈書已在開學前陸續配送至各校，各校可利用贈書配合校內活動規劃閱讀推廣，如認識圖書館、擬真書店等活動，以發揮圖書最大效益，啟發學生閱讀興趣。

另外，教育部鼓勵國中小採「身教式持續安靜閱讀（MSSR）」運用這些新書，也就是由師長以身作則，帶領學生閱讀，透過持續性固定頻率實施閱讀活動，養成閱讀習慣。建議家長也可「加1」，在家與孩子一同嘗試MSSR。

