汰換課桌椅、飲水機等學校設備 侯友宜宣布：4年8億預算升級
暑假即將結束，新北市新莊國小今舉辦返校日，迎接學生回歸校園。市長侯友宜到校關心開學前的校園準備工作，陪伴學生一起上收心課程，並宣布市府將於未來4年投入8億元，全面汰換老舊課桌椅、置物櫃與飲水機，打造安全、舒適與健康的校園學習環境。
侯友宜表示，教育投資不能等，課桌椅是學生每天接觸最長時間的校園設備，不僅影響學習效率，更關乎視力與骨骼發展，因此市府將全面更新校園課桌椅，讓孩子在更舒適的環境專心學習。
侯友宜表示，同時，也將加速設置或更新個人置物櫃，落實書包減重，幫助孩子養成收納與自主管理的能力。在飲水安全方面，新北校園現有共計1萬1495台飲水機，市府也將投入經費逐年全面升級為符合最新安全與節能標準的飲水設備，用高規格把關守護學童健康成長。
教育局表示，2025年新北教育總預算達755億元，較2019年增加近4成，近6年已投入逾300億元升級校園環境。未來也將持續整合資源，提供最優質的學習設施與教育支持。因應新學期開始，教育局鼓勵各校教師於開學第一周規畫「暖身學習周」，結合因材網、均一教育平台、LearnMode學習吧與 PaGamO 等數位工具，幫助學生快速調整學習節奏。
