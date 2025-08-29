北市幼園虐童案 民代：20多人受害

北市萬華某幼兒園爆虐童案，有幼童拒絕上學，甚至向家長反映老師會打人，身上出現多處不明瘀青。立委林月琴昨陪同幼童家長出面記者會，聲稱20多名幼童受害，批北市教育局態度消極。教育局表示，第一時間啟動調查，並從重裁處，涉案教保員兩年不得任教職，該案累計裁罰97萬3500元。

一名家長控訴，今年2月起孩子開始拒絕上學，夜裡頻做噩夢，甚至驚恐尖叫，家長詢問園方、申請調閱監視器，換來的卻是威脅，園方更陸續要求其中兩名孩子退學。直到部分家長堅持調閱監視器畫面，才發現老師粗暴推打幼兒，甚至用力抓起孩子頭頸，整個人離地後甩晃。

另一名受害幼童家長李姓媽媽哽咽表示，孩子至今仍半夜仍哭喊「老師不要打我」，身為父母心如刀割。

林月琴提出四大訴求，包括立即啟動心理輔導機制、嚴懲違規園所與人員、徹查去年調查不成案責任，以及園長「借牌」及其他違規問題應立即重罰。

教育局指出，3月接獲通報，3月中旬至4月下旬調閱16次監視器畫面，清查園所40個上課日、約320小時監視器影像，認定呂姓助理教保員不當對待幼生行為屬實，5月裁處呂12萬元罰鍰，且2年不得擔任教保服務人員，並公告幼兒園不適任人員公告專區。

教育局也發現隔壁班2名人員涉違法對待幼兒，裁處郭姓助理教保員12萬元且2年不得擔任教保服務人員，另名蕭姓教保員處1萬罰鍰，另外裁罰園所負責人6萬元、一名老師知悉狀況卻未通報罰3萬元。

調查過程中，教育局還查獲該園有師生比不足、進用未具教保服務人員等5項違規，6月上旬裁處負責人13萬3500元、限期改善，並公告園所名稱及負責人姓名。

家長控呂姓教保員停職後，改到樓上補習班任職，教育局證實，稽查該幼兒園同址2樓、同一負責人經營補習班，查獲未陳報教職員工，且違法聘呂姓教保員為補習班教師，情節重大，從重裁處罰鍰共50萬元，並列為重點稽查對象。