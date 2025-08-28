新北推AI教育 逾300師參與實戰課程成教學即戰力
新北市教育局表示，326名教師今天在秀朗國小備課，參與「AI賦能」實戰課程，但AI無法取代老師，而是協助教學創新與減輕行政負擔的工具，將引領教育邁向智慧學習新時代。
教育局今天以新聞稿表示，2025年為「AI教育元年」，人工智慧（AI）能有效減少教師的繁瑣行政時間，讓教育回到「以人為本、科技為輔」的核心。今天為326名教師備課，課程導入Google Gemini AI工具，協助教師打造專屬AI助理，成為教學現場的即戰力。
秀朗國小校長曾秀珠表示，學校自2年前即展開AI探索，結合系統性培訓、創新校訂課程，逐步建構AI教育藍圖。家長會爭取科技公司捐贈AI高效能筆電，希望提升孩子的學習效率與競爭力。
秀朗國小教師會理事長陳振銘說，AI浪潮是挑戰也是契機。學校寒暑假開設AI增能課程，今年將AI納入高年級校訂課程，展現深耕未來教育的決心。
教育局表示，新北已發表AI教學手冊，整合GeminiAI與Notebook LM，提供第一線教師最實用的指南，盼以嶄新動能為孩子打開智慧之窗。
