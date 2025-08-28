聽新聞
教育部緊急追蹤招聘進度 全台中小學剩412代理教師缺
114學年度國民中、小學開學日將屆，本周一全國中小學原本還有1429名代理教師缺額，如今已降低7成、剩412名。對此，教育部表示，感謝地方政府及各校齊心投入、完備開學前師資，亦邀集缺額較多的3縣市召開線上會議，了解課務安排情形。
教育部今日發布新聞稿，說明各地方政府代理教師招聘進度。教育部表示，開學前逐日關心並掌握各地方政府辦理情形，並即時提供必要協助，截至8月28日統計，全國公立國民中小學3303校代理教師缺額約412名，較8月25日的1429名已降低7成。教育部也感謝各地方政府及全體學校同仁齊心投入，為完備開學前師資、共同守護學生的學習權益。
教育部說明，為了進一步強化師資調度，已於8月28日邀集代理教師缺額較多的台北市、高雄市、桃園市3個地方政府召開線上會議，並深入瞭解學校課務安排情形，經會議了解部分學校持續招聘人力，同時課務亦已運用校內教師、跨校教師及退休教師等機制妥適安排。
若學校聘任過程中有跨校合聘需求，教育部亦將協助補助交通費，以實際支持地方與學校，共同確保新學期各項課務順利銜接。
