快訊

家醜刀刀見骨…遭連環爆料劈腿緋聞、家庭失和 孫鵬硬起來喊告

聽新聞
0:00 / 0:00

教育部緊急追蹤招聘進度 全台中小學剩412代理教師缺

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部今日發布新聞稿，說明各地方政府代理教師招聘進度。本報資料照片
教育部今日發布新聞稿，說明各地方政府代理教師招聘進度。本報資料照片
【問卷調查】

生成式AI闖進校園！聯合新聞網正在調查「大學生使用生成式AI工具的習慣」，誠摯邀請各科系大學、碩博士學生填寫問卷。 ➡️點擊填答

114學年度國民中、小學開學日將屆，本周一全國中小學原本還有1429名代理教師缺額，如今已降低7成、剩412名。對此，教育部表示，感謝地方政府及各校齊心投入、完備開學前師資，亦邀集缺額較多的3縣市召開線上會議，了解課務安排情形。

教育部今日發布新聞稿，說明各地方政府代理教師招聘進度。教育部表示，開學前逐日關心並掌握各地方政府辦理情形，並即時提供必要協助，截至8月28日統計，全國公立國民中小學3303校代理教師缺額約412名，較8月25日的1429名已降低7成。教育部也感謝各地方政府及全體學校同仁齊心投入，為完備開學前師資、共同守護學生的學習權益。

教育部說明，為了進一步強化師資調度，已於8月28日邀集代理教師缺額較多的台北市、高雄市、桃園市3個地方政府召開線上會議，並深入瞭解學校課務安排情形，經會議了解部分學校持續招聘人力，同時課務亦已運用校內教師、跨校教師及退休教師等機制妥適安排。

若學校聘任過程中有跨校合聘需求，教育部亦將協助補助交通費，以實際支持地方與學校，共同確保新學期各項課務順利銜接。

小學 教育部 代理教師

延伸閱讀

快開學了！彰化還有8名代理教師缺額 教師團體指出難聘足主因

校事會議遭濫用 全中教籲建立「防堵濫訴機制」

中小學「蔬食日」廚餘爆量！立委籲檢討口味、增加多元植物性蛋白

葉丙成未違性平法 教育部：仍可能受個資法追究

相關新聞

教育部緊急追蹤招聘進度 全台中小學剩412代理教師缺

114學年度國民中、小學開學日將屆，本周一全國中小學原本還有1429名代理教師缺額，如今已降低7成、剩412名。對此，教...

快開學了！彰化還有8名代理教師缺額 教師團體指出難聘足主因

本周是開學準備周，國教署調查全國代理教師缺額約1400名，彰化縣多所國中小學校經過數次招考，教育處今調查缺額僅8名；彰化...

校事會議遭濫用 全中教籲建立「防堵濫訴機制」

教育部25日召開「國民中小學教師座談會」，未邀請高中職教師參與，引發高中教育人員不滿。以高中職為主體的全中教今日發布新聞...

校園毒品檢驗耗時憂有輔導空窗期 新北教局：有狀況就介入

新興毒品不斷流竄到市面，新北教育局配合中央推動校園毒品防治政策，但審計處表示，檢驗毒品量能有限又耗時，容易有輔導空窗期，...

台南東區清寒獎助學金700童受惠 學業、孝悌皆可領獎金

台南市議員蔡筱薇與康黃金慈善愛心協會攜手舉辦「東區清寒學童獎助學金」活動，迄今已嘉惠超過700位弱勢學子，蔡筱薇今天與金...

萬華某幼兒園傳虐童受害逾20人...家長控失職 教育局還原調查始末

北市萬華區某幼兒園爆發虐童案，有幼童向家長反映老師會打人、身上也出現多處不明瘀青，立委林月琴、北市議員張文潔今與家長開記...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。