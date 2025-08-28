快訊

家醜刀刀見骨…遭連環爆料劈腿緋聞、家庭失和 孫鵬硬起來喊告

百字書寫台文徵選 獲獎學生用情感創作傳承母語

中央社／ 新北28日電
【問卷調查】

生成式AI闖進校園！聯合新聞網正在調查「大學生使用生成式AI工具的習慣」，誠摯邀請各科系大學、碩博士學生填寫問卷。 ➡️點擊填答

李江卻台語文教基金會今天表示，「2025百字寫台文」徵選今年獲獎的台師大學生徐廷睿，以昔日茶葉經濟作物秀英花，敘述夜間的芬芳與枝頭綻放的花蕊，展現台語書寫的細膩情感。

李江卻台語文教基金會表示，推動恢復台灣各族群語言與母語復振；提倡發展母語文學，並開辦台語文讀寫班，長期發行母語刊物。

基金會表示，「2025百字寫台文」徵選，鼓勵青少年以百字書寫台語文學，推廣台灣母語傳承，特別設立「阿卻賞」獎勵優秀作品，今年徵件數量較去年成長3倍。

獲獎作品題材多元，台灣師範大學台文系學生徐廷睿，以家鄉新北市蘆洲、三重早期普遍種植的「秀英花」為主題，書寫昔日台北製茶場重要的經濟作物，從枝頭含蕊待放至吐露如茉莉的芬芳，書寫花朵的千嬌百媚。

清華大學學生陳昱儒則用1至100的數字，書寫人的一生，從成長、讀書到打拚的鹹酸苦澀歲月。台南護理專科學校學生吳孟芯則以「白磚仔」描述豆腐料理過程，酸甜苦辣如同人生。

基金會說，高雄市立新莊高級中學學生孫翊倫，以短短數行，寫盡時間、人生與生命的蹌踉步伐。台北市立建國中學學生陳冠樺描寫行經蘭陽溪、過磅空（山洞）的故鄉心情。

基金會說，這場文字盛會展現出年輕世代對母語的深情與創造力，讓台語文學的未來，值得更多的期待。參與學生不再侷限於台語文相關科系，顯示台語書寫意識正在傳承並走向大眾化。

台語

延伸閱讀

影／加碼再加碼 苗栗縣10月辦「大人細仔鬧熱打嘴鼓」比賽

喜憨兒基金會推公益中秋禮盒 環保包材展永續

兒童歌仔戲「虎姑婆‧護孤婆」歡樂登場 王惠美不忘宣傳設計展

奇美食品唐氏症基金會合推寶寶畫禮盒 5%所得捐贈基金會

相關新聞

教育部緊急追蹤招聘進度 全台中小學剩412代理教師缺

114學年度國民中、小學開學日將屆，本周一全國中小學原本還有1429名代理教師缺額，如今已降低7成、剩412名。對此，教...

快開學了！彰化還有8名代理教師缺額 教師團體指出難聘足主因

本周是開學準備周，國教署調查全國代理教師缺額約1400名，彰化縣多所國中小學校經過數次招考，教育處今調查缺額僅8名；彰化...

校事會議遭濫用 全中教籲建立「防堵濫訴機制」

教育部25日召開「國民中小學教師座談會」，未邀請高中職教師參與，引發高中教育人員不滿。以高中職為主體的全中教今日發布新聞...

校園毒品檢驗耗時憂有輔導空窗期 新北教局：有狀況就介入

新興毒品不斷流竄到市面，新北教育局配合中央推動校園毒品防治政策，但審計處表示，檢驗毒品量能有限又耗時，容易有輔導空窗期，...

台南東區清寒獎助學金700童受惠 學業、孝悌皆可領獎金

台南市議員蔡筱薇與康黃金慈善愛心協會攜手舉辦「東區清寒學童獎助學金」活動，迄今已嘉惠超過700位弱勢學子，蔡筱薇今天與金...

萬華某幼兒園傳虐童受害逾20人...家長控失職 教育局還原調查始末

北市萬華區某幼兒園爆發虐童案，有幼童向家長反映老師會打人、身上也出現多處不明瘀青，立委林月琴、北市議員張文潔今與家長開記...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。