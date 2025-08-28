百字書寫台文徵選 獲獎學生用情感創作傳承母語

李江卻台語文教基金會今天表示，「2025百字寫台文」徵選今年獲獎的台師大學生徐廷睿，以昔日茶葉經濟作物秀英花，敘述夜間的芬芳與枝頭綻放的花蕊，展現台語書寫的細膩情感。

李江卻台語文教基金會表示，推動恢復台灣各族群語言與母語復振；提倡發展母語文學，並開辦台語文讀寫班，長期發行母語刊物。

基金會表示，「2025百字寫台文」徵選，鼓勵青少年以百字書寫台語文學，推廣台灣母語傳承，特別設立「阿卻賞」獎勵優秀作品，今年徵件數量較去年成長3倍。

獲獎作品題材多元，台灣師範大學台文系學生徐廷睿，以家鄉新北市蘆洲、三重早期普遍種植的「秀英花」為主題，書寫昔日台北製茶場重要的經濟作物，從枝頭含蕊待放至吐露如茉莉的芬芳，書寫花朵的千嬌百媚。

清華大學學生陳昱儒則用1至100的數字，書寫人的一生，從成長、讀書到打拚的鹹酸苦澀歲月。台南護理專科學校學生吳孟芯則以「白磚仔」描述豆腐料理過程，酸甜苦辣如同人生。

基金會說，高雄市立新莊高級中學學生孫翊倫，以短短數行，寫盡時間、人生與生命的蹌踉步伐。台北市立建國中學學生陳冠樺描寫行經蘭陽溪、過磅空（山洞）的故鄉心情。

基金會說，這場文字盛會展現出年輕世代對母語的深情與創造力，讓台語文學的未來，值得更多的期待。參與學生不再侷限於台語文相關科系，顯示台語書寫意識正在傳承並走向大眾化。