快開學了彰化還有8名代理教師缺額 教師團體指出難聘足主因

本周是開學準備周，國教署調查全國代理教師缺額約1400名，彰化縣多所國中小學校經過數次招考，教育處今調查缺額僅8名；彰化教師團體認為，去年修法後的校事會議對象擴及代理教師，是造成有資格者對從事教職裹足不前的主因。

因教育部規定國中小學普通科正式教師員額控管比例不得超過8%，控管的部分聘用任理教師或代課教師填補人力缺口。彰化縣最近兩年內大舉招考正式教師，降低聘用代理教師比例，部分國中小學今年暑假期間招考代理教師較往年困難，分析原因與這兩年全台上千名代理教師已經「上岸」有關。

教師團體指出，代理教師有4種聘用資格，最基本的是具備大學畢業學歷，彰化縣不像東部偏鄉學校招考40多次還找不到代理教師，但縣內有些學校招考代理教師好幾次，聘用資格已下降到大學畢業即可，也有學校透過家長會、校內教師找在地子弟，避免流動率高，有的學校仍無法聘足代理教師。

教師團體認為，去年修改後的校事會議後遺症發酵，是造成有資格者對擔代教師興趣缺缺的主因；校事會議的申訴回溯期不限，有40多歲校友想起國中老師出言責備傷了他的自尊，向國中母校申訴，這所國中召開校事會議，已退休的老師承認確有其事，會議討論後決議老師道歉、被口頭勸戒一次。

據了解，中部地區有一名代理教師出言訓誡學生，被家長申訴傷害孩子尊嚴，校事會議調查代理教師措詞不當，他離開原任職學校，到另一所學校應徵代理教師被認可教學專業並錄取，結果還沒開學，前一所學校校事會議懲處送到縣政府，已發函和要求到錄用他的學校依法執行。消息傳開後，不僅這名代理教師士氣大受打擊，其他代理教師感到不平。

彰化縣政府教育處表示，符合代理教師資格者不願參加遴選應聘的原因很多，不完全校事會議造成，彰化縣代理教師不足的學校目前持續招聘，若開學前仍無法聘足，將回聘退休教師兼課、校內教師兼課超鐘點來因應。