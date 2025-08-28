花蓮教師荒市區學校也難逃 教育處評估重啟教甄

下週就要開學，花蓮縣還有15所國中小找不到代理老師，地方教育界認為，因縣府停辦教師聯合甄選，導致老師外流。花蓮縣教育處表示，各地都有教師荒，會評估明年是否重啟教甄。

花蓮縣教育處統計，開缺學校國小8所、國中7所，缺額共24人，不只中南區偏鄉學校，連人口較多的花蓮市、吉安鄉等明星學校都缺。

地方教育界人士觀察，除了少子化導致教師缺額控管，數學及資訊科技老師因產業薪資更有競爭力，轉跳槽到資訊領域，加上今年花蓮沒有舉辦聯合教師徵選，造成老師們到外地參加徵選，導致缺額問題更加惡化。

無黨籍議員楊華美認為，其他縣市穩定舉辦教甄，網羅持有教師證及教學經驗的代理老師，留不住有經驗的師資，影響教學品質。

不少學校校長坦言，今年代理老師特別難找，三招後放寬只要大學畢業就可報考，也不一定招得到人，現階段除了先商請退休老師支援、辦理現有教師加班因應，開學後會持續招聘。

花蓮縣教育處今天說明，民間企業待遇與教師待遇差距不大，全國都有教師不足的問題，花蓮地處偏遠情況更明顯。

花蓮縣教育處表示，前2年都有辦理聯合甄選並引進新進教師，搭配「薪傳師制度」進行輔導，會再跟各校討論，評估明年是否重啟教甄。