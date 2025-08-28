快訊

美擴大關稅戰、習近平「一封信」讓中印關係融冰 專家諷川普促和有功

安全下莊！超思蛋偵查2年...農業部官員都沒事 陳吉仲、陳駿季均簽結

綠17議員「請賴總統正視危機」新聞 驚見「卓榮泰官方帳號」按讚

花蓮教師荒市區學校也難逃 教育處評估重啟教甄

中央社／ 花蓮縣28日電
【問卷調查】

生成式AI闖進校園！聯合新聞網正在調查「大學生使用生成式AI工具的習慣」，誠摯邀請各科系大學、碩博士學生填寫問卷。 ➡️點擊填答

下週就要開學，花蓮縣還有15所國中小找不到代理老師，地方教育界認為，因縣府停辦教師聯合甄選，導致老師外流。花蓮縣教育處表示，各地都有教師荒，會評估明年是否重啟教甄。

花蓮縣教育處統計，開缺學校國小8所、國中7所，缺額共24人，不只中南區偏鄉學校，連人口較多的花蓮市、吉安鄉等明星學校都缺。

地方教育界人士觀察，除了少子化導致教師缺額控管，數學及資訊科技老師因產業薪資更有競爭力，轉跳槽到資訊領域，加上今年花蓮沒有舉辦聯合教師徵選，造成老師們到外地參加徵選，導致缺額問題更加惡化。

無黨籍議員楊華美認為，其他縣市穩定舉辦教甄，網羅持有教師證及教學經驗的代理老師，留不住有經驗的師資，影響教學品質。

不少學校校長坦言，今年代理老師特別難找，三招後放寬只要大學畢業就可報考，也不一定招得到人，現階段除了先商請退休老師支援、辦理現有教師加班因應，開學後會持續招聘。

花蓮縣教育處今天說明，民間企業待遇與教師待遇差距不大，全國都有教師不足的問題，花蓮地處偏遠情況更明顯。

花蓮縣教育處表示，前2年都有辦理聯合甄選並引進新進教師，搭配「薪傳師制度」進行輔導，會再跟各校討論，評估明年是否重啟教甄。

教師 花蓮 偏鄉學校

延伸閱讀

2025全國有機茶TAGs評鑑 花蓮6茶農獲佳績

罷免失敗⋯花蓮 「台派」咖啡廳搬台南 網酸爆：曹興誠也搬過去

花蓮日出大道3年屢有機車騎士「犁田」 縣府施工研磨止滑

花蓮推健康餐盒地圖 買5盒送百元折價券再抽好禮

相關新聞

校園毒品檢驗耗時憂有輔導空窗期 新北教局：有狀況就介入

新興毒品不斷流竄到市面，新北教育局配合中央推動校園毒品防治政策，但審計處表示，檢驗毒品量能有限又耗時，容易有輔導空窗期，...

校事會議遭濫用 全中教籲建立「防堵濫訴機制」

教育部25日召開「國民中小學教師座談會」，未邀請高中職教師參與，引發高中教育人員不滿。以高中職為主體的全中教今日發布新聞...

快開學了彰化還有8名代理教師缺額 教師團體指出難聘足主因

本周是開學準備周，國教署調查全國代理教師缺額約1400名，彰化縣多所國中小學校經過數次招考，教育處今調查缺額僅8名；彰化...

台南東區清寒獎助學金700童受惠 學業、孝悌皆可領獎金

台南市議員蔡筱薇與康黃金慈善愛心協會攜手舉辦「東區清寒學童獎助學金」活動，迄今已嘉惠超過700位弱勢學子，蔡筱薇今天與金...

萬華某幼兒園傳虐童受害逾20人...家長控失職 教育局還原調查始末

北市萬華區某幼兒園爆發虐童案，有幼童向家長反映老師會打人、身上也出現多處不明瘀青，立委林月琴、北市議員張文潔今與家長開記...

財劃法影響百億教育經費 教團籲明定中央、地方負擔公式

財政收支劃分法修法後，2026年中央將移交4165億預算給地方政府，也影響教育經費編列。對此，振鐸學會今日召開記者會，指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。