校事會議遭濫用 全中教籲建立「防堵濫訴機制」

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
針對校事會議制度，全中教表示，本應用於處理不適任教師，卻被部分家長濫用為投訴工具。本報資料照片
教育部25日召開「國民中小學教師座談會」，未邀請高中職教師參與，引發高中教育人員不滿。以高中職為主體的全中教今日發布新聞稿批評，從代理教師缺額、彈性聘用管道爭議、行政減量失敗到校園手機管理與開放政策，教育部始終未能提出有效的解決方案，並建議校事會議帶來的濫訴問題，須建立「防堵濫訴機制」，以保障教師權益。

針對校事會議制度，全中教表示，本應用於處理不適任教師，卻被部分家長濫用為投訴工具，即使最終成案率不到10%，調查過程已耗費教師心力與專業榮譽，甚至逼得部分老師得看身心科，教師的教育熱忱與專業認同遭受極大傷害，並帶來教育現場不信任氛圍。

對此，全中教認為，教師權益保障不足與投訴機制設計不當，導致惡意投訴層出不窮，呼籲教育部應建立「防堵濫訴機制」，諸如設置「投訴保證金」或「濫訴究責制度」，以實質保障教師權益與專業環境。

相對地，全中教指出，在校園中，缺曠課與行為不檢的學生在現行的制度下缺乏有效地制止措施，當學生被記再多大過，學校也只能不斷勸說。因此，全中教盼教育部能幫教育現場找出解決之道，像是設立「中介學院」、「強制學生接受法治課程」或「引入外部資源入校」，讓現場的教師不會在面對不怕被記過的學生時，也能獲得實質有效的及時幫助。

面對教育現場「大缺師」的艱難環境，全中教建議除了應建置校園濫訴的防堵與賠償機制，更要全面檢討師資配置，提出留才招聘方案。同時，落實行政減量改革，且合理調整兼任行政加給與導師費，將薪資調整制度化。盼教育部展現決心，立即真正深入基層去理解基層需求並提出有效解方，為教師、為學生、為台灣的未來找回希望。

機制 教育部 代理教師

