校園毒品檢驗耗時憂有輔導空窗期 新北教局：有狀況就介入

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
教育局回應，檢驗報告並未延遲，一旦發現學生有狀況，就會立即介入輔導。圖為輔導示意圖。圖／新北市教育局提供
新興毒品不斷流竄到市面，新北教育局配合中央推動校園毒品防治政策，但審計處表示，檢驗毒品量能有限又耗時，容易有輔導空窗期，教育局回應，檢驗報告並未延遲，一旦發現學生有狀況，就會立即介入輔導。

審計報告指出，新興混合式毒品成分不明，新北配合校園毒品防治政策，2022年至2024年投入2780萬元經費，與國教署、法務部合作，協助各校進行新興毒品品項檢驗，但檢驗量能有限，且檢驗毒品項目品項較多，檢驗耗時，以2024年為例，送件434件，近7成案件自送驗至收到檢驗報告時間逾3周，易衍生輔導空窗期。

新北市議員呂家愷表示，毒品延伸的校園問題絕對是零容忍，除盼中央跟地方針對審計意見加速檢驗時程外，更盼教育局在等待的空窗期，就應要有中介輔導的制度，避免任何意外發生的機會。

教育局回應，每年均依規定將檢體送交由國教署統籌簽約的法醫研究所及調查局辦理，檢驗結果皆依流程回覆，並未逾時。審計處關注「逾三周」的情形，主要是因新興毒品成分複雜，檢驗耗時較長，檢驗機構依契約完成報告並未延遲。

教育局說，發現部分檢驗成果送達教育局，需再經法醫所及調查局函，導致回覆時間拉長至3至4周，已多次向國教署反映以加快流程。

另外，審計報告指出，2022年至2024年教育局辦理春暉志工招募及完成培訓人數分別為8人、8人及16人，未達各年預計人數30人、15人及20人。截至2024年底，新北市完成培訓春暉志工總計159人，服務內容多為反毒教育宣導，有待善用志工資源，要求教育局改善。

教育局指出，目前春暉志工已與學校志工共同投入，並串聯跨局處志工力量，協助校園宣導及學生輔導。教育局將持續辦理志工培訓，鼓勵更多社會資源投入，共同提升本市防毒量能，建構更安全的校園環境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

教育局 新興毒品

