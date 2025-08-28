台南東區清寒獎助學金700童受惠 學業、孝悌皆可領獎金

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員蔡筱薇與康黃金慈善愛心協會攜手頒布東區清寒學童獎助學金。記者吳淑玲／攝影
台南市議員蔡筱薇與康黃金慈善愛心協會攜手頒布東區清寒學童獎助學金。記者吳淑玲／攝影
台南市議員蔡筱薇與康黃金慈善愛心協會攜手舉辦「東區清寒學童獎助學金」活動，迄今已嘉惠超過700位弱勢學子，蔡筱薇今天與金俊良理事長於台南市議會開記者會，持續把善的循環散播出去，期盼受助學子未來功成名就後，可以回饋社會，持續傳遞這分愛心。

符合低收入及中低收入戶標準的學生，國中生學期總平均成績達85分以上可獲得1000元獎助學金，90分以上則為1500元；國小生學期總平均成績達90分以上可獲得1000元獎助學金。

此外，所有符合條件的學生，不論成績如何，皆可申請孝悌獎，國中生可獲得1500元，國小生則可獲得1000元。各學校將於即日起開始受理申請。

東區弱勢學童獎助學金涵蓋東區多所學校，包括後甲國中、復興國中、崇明國中、忠孝國中、勝利國小、博愛國小、大同國小、東光國小、德高國小、復興國小、崇學國小、崇明國小、裕文國小及中西區進學國小等學校。

蔡筱薇表示，透過與民間團體的合作，不僅在品德與學業上為孩子們提供輔導，更希望藉由這個獎助學金計畫，激勵東區弱勢學子勇敢追夢，同時也拋磚引玉呼籲社會各界積極伸出援手，共同打造充滿關懷與支持的教育環境。

康黃金慈善愛心協會理事長金俊良表示，多年來整合各界資源，持續協助弱勢家庭的孩子，包含夜天使課輔計畫、捐贈發熱衣及愛心早餐等活動，協會成員來自社會各領域，透過無私奉獻的實際行動，幫助弱勢學子實現學業夢想，協會也帶領各分會，讓愛心的力量不斷延續擴大，支持更多需要幫助的學生。

