萬華某幼兒園傳虐童受害逾20人...家長控失職 教育局還原調查始末

北市萬華區某幼兒園爆發虐童案，有幼童向家長反映老師會打人、身上也出現多處不明瘀青，立委林月琴、北市議員張文潔今與家長開記者會，聲稱多達20多名幼童受害，虐童呂姓助理教保員被停職，還到樓上補習班任職，控教育局慢半拍。教育局回應，第一時間及啟動調查並從重裁處相關人等，該案共累積裁罰97萬3500元。

教育局今年3月接獲通報，就命行為人停職靜候調查，並在3月中旬至4月下旬舉行16次監視器調閱檢視畫面，清查園所40個上課日、約320小時監視器影像，認定呂姓助理教保員不當對待幼生行為屬實，於5月上旬依相關規定，裁處呂姓助理教保員12萬元罰鍰，且2年不得擔任教保服務人員，並公告於幼兒園不適任人員公告專區。

教育局表示，調查過程中查閱工作紀錄器發現隔壁班2名人員涉有違法對待幼兒行為經調查後，分別裁處1名郭姓助理教保員12萬元罰鍰且2年不得擔任教保服務人員、另1名蕭員處1萬元罰鍰，皆於5月中旬完成裁罰及公告，另外針對發生不當對待事件裁罰園所負責人6萬元、一名搭班老師知悉狀況卻未通報裁罰3萬元。

教育局表示，調查過程中，確實查獲該園有師生比不足、進用未具教保服務人員從事教保服務、未落實安全管理規定、以未核備車輛接送幼兒及未保留2個月內幼童專用車行車紀錄等共5項違規，於6月上旬裁處負責人13萬3500元、命其限期改善，並公告園所名稱及負責人姓名，後續列管追蹤，將不定期派員督導稽查。

針對家長控訴行為人停職後改到補習班任職，教育局證實，8月15日派員稽查該幼兒園同址2樓、同一負責人經營補習班，確實查獲該班未陳報教職員工，且違法聘僱呂姓助理教保員為補習班教師，負責人明知呂有不當對待兒少情事，仍違法聘僱其至補習班任職，且未通報教育局，核屬情節重大，依法從重裁處罰鍰共50萬元。

教育局強調，調查過程中委託幼教專業委員逐一查看工作紀錄器，確認畫面中幼生身分後，逐一通知所有疑似受害幼生家長調查訪談，大部分家長皆完成查看，僅少數家長不願訪談，園所5月16日舉行說明會局方也有派員到場，向家長說明該幼兒園有體罰及不當管教等情事，至於2024年該園曾遭通報不當管教一事，經查當時行為人與本案為不同人，非屬通一案件，經調查認定事證不足，決議不受理。