財劃法影響百億教育經費 教團籲明定中央、地方負擔公式

財政收支劃分法修法後，2026年中央將移交4165億預算給地方政府，也影響教育經費編列。對此，振鐸學會今日召開記者會，指出主計總處在財劃法通過後錯誤計算中央應承擔的教育經費比例，少負擔超過345億元，呼籲應修法明定中央、地方政府各應負擔的經費比例，避免犧牲高中職免學費、大專學費補助等各項經費。

教育再公共化聯盟召集人謝國清表示，財劃法預估將影響800億元教育經費，修法至今已9個月，地方政府還不清楚未來哪些計畫、獎補助款會受到影響，下年度預算也無從編起，更憂心明年等高中職免學費、私立大專校院學生學費補助等各項經費會出問題。

行政院教育經費基準委員會委員、順地台灣福留子孫專案執秘丁志仁說，過去10年教育經費占中央收入的比例約在12%到13%之間，例如今年度比例為12.4％，然而，近日主計總處提議，用錯誤的算法將明年教育預算占收入比例降至11％，中央政府負擔較今年減少500億元，為3410億元。

不過，丁志仁主張，應沿用今年度12.4％的比例，再按同樣比例扣除明年度中央因財劃法減少的收入中，本應為教育經費的數額，據此，丁志仁認為中央政府明年合理的教育預算為3755億，較主計總處的算法足足多負擔345億。

丁志仁表示，可以了解政府為了因應中共威脅、美國對等關稅等問題，欲承擔較少教育經費，但也不能用錯誤的算法，從原本的12.4％突然降到11％。

振鐸學會前理事長張仁彰更指出，今年財劃法通過後，基層有許多問題陸續浮現，像是學校創意、創新的教學方法，在經費上都不如過往寬裕，連社區大學在經營上都有困難。

對此，丁志仁呼籲，藍綠應在教育預算休兵，並修改「教育經費編列與管理法」，討論中央政府、地方政府應負擔的經費比例。

振鐸學會亦主張，應明定中央收入編給教育經費的占比，保障少數較不寬裕的縣市基本需求；地方政府的教育預算平均與收入占比也應訂定在內。同時，授權行政院教育經費基準委員會將地方政府分群，例如分為台北市、其他直轄市、非離島縣市與離島縣市，各自設定教育應分擔數公式。

振鐸學會指出，盼能透過修法，訂定中央政府教育經費的法定最低下限，也發起連署，目前已有30個教育團體急300多人參與。