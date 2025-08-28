博客來2025暑期童書暢銷榜TOP10曝！《我討厭貓》奪冠、亞軍大黑馬

2025年適逢教育部推動為期五年的 「社會情緒學習（SEL）」中長程計畫，今年被視為「SEL社會情緒學習元年」，根據博客來銷售觀察，家長選書焦點快速轉向「非認知能力」養成，如自信樂觀、心理韌性、同理心與溝通能力。

博客來最新公布《2025暑期童書暢銷榜TOP10》，揭示「非認知能力」與「自主學習力」成為暑假選書趨勢主流，冠軍由情緒繪本《我討厭貓》奪下，《關心學生，竟然官司纏身？教師專屬的法律諮商室》衝上亞軍成為大黑馬，知識型童書的熱賣，角色IP引發孩子學習動機。呼應趨勢，博客來即日起舉辦 「兒童開學書展」，推出 超過萬種童書、親子教養、國中小參考書66折起、精選3本75折，並9/1–9/8加碼精選童書66折，預估活動買氣將較去年同期成長超過一成。

博客來指出童書市場，在AI世代的教育需求下，家長購書焦點逐步轉向「非認知能力」的養成，熱門關鍵字包括：自信樂觀、積極上進心、心理韌性、溝通能力、同理心。隨著情緒教育(SEL)納入108課綱，童書出版主題更為蓬勃：繪本如《情緒大飯店》、《彩色怪獸：情緒醫生和他的情緒急救箱》，橋梁書《點點上學去》、《安心國小系列》，以及故事小說如張友漁《記恨家族》、陳郁如《養心》、廣嶋玲子《妖怪托顧所》系列，皆受到家長與孩子的青睞。

同時，自主學習力相關書籍也成熱門選擇，希望孩子培養「發現問題、尋找資源、解決問題」的能力，引發孩子學習動機的跨域百科、歷史知識、或語文表達等類型，也成為家長、孩子購書需求熱點；而《如何找到你真正想做的事：AI世代生涯探索行動指南》、《寫給中小學生的工作圖鑑》等品項的熱銷，陪伴孩子更加認識自己，逐步找到未來風景。

博客來公布「2025暑期童書暢銷榜TOP10」，揭示今年暑假家長選書趨勢：社會情緒學習（SEL）崛起、非認知能力養成需求強勁，以及角色IP與跨域知識書系持續受青睞。榜首由情緒教育繪本《我討厭貓》奪下，以簡單情緒切入，卻觸動讀者生命記憶，引發深層共鳴；緊追其後的黑馬《關心學生，竟然官司纏身？教師專屬的法律諮商室》，則將教師職場的法律焦慮推上檯面。

《記恨家族》、《實現夢想的未來筆記本》聚焦孩子的情緒表達與自我理解，非認知能力已成家長挑書的重要指標；而《屁屁偵探》、《野貓軍團》、《皮卡丘旅程繪本套書》等熱門IP作品，《屁屁偵探》、《野貓軍團》、《皮卡丘旅程繪本套書》等IP作品則以角色魅力帶動學習動機。在知識領域，《達克比辦案16》、《達克比出任務2》以推理解謎結合河川與海洋生物知識，《世界的歷史01》則展現家長對人文素養的重視。

開學倒數，家長書單怎麼挑？博客來即日起至10月2日推出年度最大「兒童開學書展」，集結超過2萬種童書與參考書66折起，精選3本再享75折優惠，內容涵蓋繪本、百科、知識漫畫、語言學習與橋梁讀本。從8/27起更有一系列限時加碼，三采文化（8/27–8/29）精選滿899元折50元、小天下與未來出版（9/5–9/12）滿799元折50元，9/1–9/8特談童書更享66折，全面滿足家長、老師與孩子開學所需。呼應教育部推動的「社會情緒學習(SEL)元年」，博客來精選情緒繪本與故事書，關注入學適應、生活自理與品格教育，打造安心入學選書提案。

8/27上市的人氣教師作家林怡辰新作《怡辰老師的小學生學習診聊室》針對3C與學習焦慮給出親師解方，還有吳宜蓉《攻略中國史》以漫畫引領親子共學歷史，推出獨家親簽版；9/5開賣的《安心國小11+12套書》，則以校園故事引導孩子養成SEL社會情緒力，勇敢說出心聲，成為新學期實用的成長讀本。