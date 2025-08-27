快訊

葉丙成未違性平法 教育部：仍可能受個資法追究

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部政務次長葉丙成因涉及洩漏性平案當事人個資，於上周請辭。圖／聯合報系資料照片
教育部政務次長葉丙成因涉及洩漏性平案當事人個資，於上周請辭。台大學生會長陳柏丞今質疑，教育部對葉案性平案保密義務解釋，恐造成保護上的漏洞。常務次長朱俊彰則回應，雖然葉不適用性平法中的保密義務，但其仍可能違反個資法，「這部分並非沒有保護。」至於性平案保密範圍是否擴大，未來可再溝通研議。

葉丙成今年4月21日在社群媒體發文評論性平案，文中截圖涉及揭露當事人個資。教育部日前公布性平會決議，認定葉丙成因非該案調查成員或相關主管，聯繫僅為關心，未構成利用職權對學生行使不當影響力，沒有違反性平法規定。

立法院今天舉行「大學法修法暨2025年學生會與教育部次長有約」座談會，台大學生會長陳柏丞表示，該案已經拖沓超過3年，台大直到周一才把舍監調離宿舍輔導員職務，且教育部性平會對葉案保密義務解釋，恐造成性平案保護漏洞。

對此，朱俊彰談到，日前教育部新聞稿說明，雖然葉性平案保密義務不成立，但仍可能涉及違反個資法，並非沒保護。至於將來是否把性平案處理人員列入保密範圍，未來可再溝通研議。

另外，朱俊彰也說，舍監案發生於111年底，經台大性平會決議不成立，雖然未將舍監解職，但換到另一棟宿舍。不過，教育部性平會調查後，已要求立即將舍監調離宿舍相關職務，並要求台大改善。

台大 教育部 性平案

