教育部徵求品德教育作品 9月15日起線上投稿

中央社／ 台北27日電

教育部舉辦品德教育徵稿評選活動，徵求主題故事、漫畫、影音、教學活動設計，總獎金30萬元，9月15日起開放線上投稿，入選作品將收錄在「品德教育資源網」供師生參考。

教育部今天發布新聞稿，「114年教育部品德教育徵稿（含影音作品）評選活動」自9月15日到10月16日採線上投稿，預計年底公布入選作品。

教育部表示，活動目的是激勵教育人員設計品德相關教學活動，學生也可以投稿，預計錄取114件作品，提供稿費總金額約新台幣30萬元。

品德主題故事要求3000字以內，漫畫須4到8格，影音為5到10分鐘、檔案大小2GB以內，教學活動設計則以1到3節為限，須依照網站規定的格式。

教育部也提醒，曾獲大專校院品德教育推廣與深耕學校計畫補助拍攝的影片，不能報名參加影音類。相關資訊可參考「品德教育資源網」。

相關新聞

中央停補助學校電費 南市府承諾補足！雲林台西鄉午餐費全免

多數縣市9月1日開學，中央決定明年度開始不再補助學校電費差額，台南市長黃偉哲昨允諾，市府會把缺口補上；另，雲林台西鄉獲提...

運科計畫遭爆未獲選手同意書 國體大認程序疏失將強化審查

台師大女足抽血案引發各界對研究倫理關注，國立體育大學教授王翔星今爆出執行8個計畫案，受試者皆為未成年選手，僅1件取得知情...

新北公幼廚工晉薪制度留才 明年起薪再調高至31K

幼兒餐食的健康與安全，來自廚工每日辛勤的付出。新北市政府宣布，明年起全面調升公立幼兒園契約廚工起薪至3萬1537元。新北...

分離焦慮／讓孩子不哭鬧上幼兒園 「媽媽心」帶來奇效

新學期一到，幼兒園門口總上演「分離大戲」，面對孩子哭鬧，是趁孩子不注意趕快離開？還是再多抱一會跟著落淚？幼教專家指出，前者會產生被遺棄的恐懼，後者會讓孩子誤以為學校是危險地方，都是NG行為，如何堅定溫柔的放手，是可以練習的，高雄一間幼兒園的「媽媽心」做法，孩子一摸到就覺得安心，效果出奇的好。

台南市南安國小通學步道完工啟用！家長讚療癒

台南市政府6年多來投入13.2億元改善通學步道，最近再獲中央2.7億元補助要改善13所學校周邊。甫完工的安定區南安國小通...

以生命影響生命 嘉市陳文瑜、鄭振銘榮獲全國校長領導卓越獎

教育部今天公布114年度校長領導卓越獎獲獎名單，嘉義市民族國小校長陳文瑜、玉山國中校長鄭振銘雙雙獲獎，教育部11月28日...

