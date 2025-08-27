教育部徵求品德教育作品 9月15日起線上投稿
教育部舉辦品德教育徵稿評選活動，徵求主題故事、漫畫、影音、教學活動設計，總獎金30萬元，9月15日起開放線上投稿，入選作品將收錄在「品德教育資源網」供師生參考。
教育部今天發布新聞稿，「114年教育部品德教育徵稿（含影音作品）評選活動」自9月15日到10月16日採線上投稿，預計年底公布入選作品。
教育部表示，活動目的是激勵教育人員設計品德相關教學活動，學生也可以投稿，預計錄取114件作品，提供稿費總金額約新台幣30萬元。
品德主題故事要求3000字以內，漫畫須4到8格，影音為5到10分鐘、檔案大小2GB以內，教學活動設計則以1到3節為限，須依照網站規定的格式。
教育部也提醒，曾獲大專校院品德教育推廣與深耕學校計畫補助拍攝的影片，不能報名參加影音類。相關資訊可參考「品德教育資源網」。
