新北公幼廚工晉薪制度留才 明年起薪再調高至31K

幼兒餐食的健康與安全，來自廚工每日辛勤的付出。新北市政府宣布，明年起全面調升公立幼兒園契約廚工起薪至3萬1537元。新北教育局長張明文說，這次調高起薪，加上晉薪制度，讓廚工年年有感升薪，留住專業人力。

教育局長張明文說，新北市公立幼兒園約有400名契約廚工，從食材清洗、烹調到衛生維護，直接影響孩子健康重要環節，讓幼兒吃得營養又安心。市府除已經建立「晉薪制度」，讓廚工年年有感升薪，更進一步調高起薪，以具體行動留住專業人力，讓幼兒園供餐團隊更加穩定。

張明文強調，薪資提升與晉薪制度相輔相成，讓新進人員更快投入工作，也鼓勵廚工長期服務，專業經驗不斷累積，確保幼兒餐食兼顧衛生、安全與營養均衡，讓孩子吃得健康，家長放心，學校安心。

張明文表示，提升薪資是支持與肯定廚工的第一步，未來也會持續檢視勞動條件與福利措施，包括公費健康檢查、招聘流程優化及職場安全強化，營造友善穩定的工作環境，讓廚工的專業充分發揮，進一步推動幼兒園餐食品質全面升級。 新北市政府宣布，明年起全面調升公立幼兒園契約廚工起薪至3萬1537元。圖／新北教育局提供

