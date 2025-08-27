快訊

《今際之國的闖關者》第3季遊戲內容升級! 火箭雨特效場面讓山崎賢人驚呼：「就是這個」

勞保結算日15號為「錯誤訊息」！達人曝退休最佳退保日：能多領一個月

獨／內閣再增1異動名單 化學署長謝燕儒接任環境部政次

聽新聞
0:00 / 0:00

新北公幼廚工晉薪制度留才 明年起薪再調高至31K

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市公立幼兒園約有400名契約廚工，從食材清洗、烹調到衛生維護，直接影響孩子健康重要環節。圖／新北教育局提供
新北市公立幼兒園約有400名契約廚工，從食材清洗、烹調到衛生維護，直接影響孩子健康重要環節。圖／新北教育局提供

幼兒餐食的健康與安全，來自廚工每日辛勤的付出。新北市政府宣布，明年起全面調升公立幼兒園契約廚工起薪至3萬1537元。新北教育局長張明文說，這次調高起薪，加上晉薪制度，讓廚工年年有感升薪，留住專業人力。

教育局長張明文說，新北市公立幼兒園約有400名契約廚工，從食材清洗、烹調到衛生維護，直接影響孩子健康重要環節，讓幼兒吃得營養又安心。市府除已經建立「晉薪制度」，讓廚工年年有感升薪，更進一步調高起薪，以具體行動留住專業人力，讓幼兒園供餐團隊更加穩定。

張明文強調，薪資提升與晉薪制度相輔相成，讓新進人員更快投入工作，也鼓勵廚工長期服務，專業經驗不斷累積，確保幼兒餐食兼顧衛生、安全與營養均衡，讓孩子吃得健康，家長放心，學校安心。

張明文表示，提升薪資是支持與肯定廚工的第一步，未來也會持續檢視勞動條件與福利措施，包括公費健康檢查、招聘流程優化及職場安全強化，營造友善穩定的工作環境，讓廚工的專業充分發揮，進一步推動幼兒園餐食品質全面升級。

新北市政府宣布，明年起全面調升公立幼兒園契約廚工起薪至3萬1537元。圖／新北教育局提供
新北市政府宣布，明年起全面調升公立幼兒園契約廚工起薪至3萬1537元。圖／新北教育局提供

薪資 幼兒園

延伸閱讀

慶祝國際狗狗日 新北抽寵物加菜金500元

新校舍使照差臨門一腳 議員憂林口南勢國中師生「上課帶工程帽」

校長留才北市祭出久任獎章獎金 新北：盼全國建立一致性福利待遇機制

中原大學啟動量子應用基地 11月開班新北高中生可跨域學習

相關新聞

中央停補助學校電費 南市府承諾補足！雲林台西鄉午餐費全免

多數縣市9月1日開學，中央決定明年度開始不再補助學校電費差額，台南市長黃偉哲昨允諾，市府會把缺口補上；另，雲林台西鄉獲提...

運科計畫遭爆未獲選手同意書 國體大認程序疏失將強化審查

台師大女足抽血案引發各界對研究倫理關注，國立體育大學教授王翔星今爆出執行8個計畫案，受試者皆為未成年選手，僅1件取得知情...

新北公幼廚工晉薪制度留才 明年起薪再調高至31K

幼兒餐食的健康與安全，來自廚工每日辛勤的付出。新北市政府宣布，明年起全面調升公立幼兒園契約廚工起薪至3萬1537元。新北...

分離焦慮／讓孩子不哭鬧上幼兒園 「媽媽心」帶來奇效

新學期一到，幼兒園門口總上演「分離大戲」，面對孩子哭鬧，是趁孩子不注意趕快離開？還是再多抱一會跟著落淚？幼教專家指出，前者會產生被遺棄的恐懼，後者會讓孩子誤以為學校是危險地方，都是NG行為，如何堅定溫柔的放手，是可以練習的，高雄一間幼兒園的「媽媽心」做法，孩子一摸到就覺得安心，效果出奇的好。

台南市南安國小通學步道完工啟用！家長讚療癒

台南市政府6年多來投入13.2億元改善通學步道，最近再獲中央2.7億元補助要改善13所學校周邊。甫完工的安定區南安國小通...

以生命影響生命 嘉市陳文瑜、鄭振銘榮獲全國校長領導卓越獎

教育部今天公布114年度校長領導卓越獎獲獎名單，嘉義市民族國小校長陳文瑜、玉山國中校長鄭振銘雙雙獲獎，教育部11月28日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。