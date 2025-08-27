葉丙成請辭之後 傳劉國偉接任教育部政次 本人回應了

新學期一到，幼兒園門口總上演「分離大戲」，面對孩子哭鬧，是趁孩子不注意趕快離開？還是再多抱一會跟著落淚？幼教專家指出，前者會產生被遺棄的恐懼，後者會讓孩子誤以為學校是危險地方，都是NG行為，如何堅定溫柔的放手，是可以練習的，高雄一間幼兒園的「媽媽心」做法，孩子一摸到就覺得安心，效果出奇的好。

