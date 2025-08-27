快訊

葉丙成請辭之後 傳劉國偉接任教育部政次 本人回應了

聯合報／ 記者馮靖惠／台北即時報導
劉國偉。本報資料照片
劉國偉。本報資料照片

台大教授葉丙成日前請辭教育部政務次長，根據自由時報報導，政次缺將由明新科大前校長劉國偉接任。

本報記者向劉國偉求證，他表示，「一切靜待公告為準」。

台大 教育部 葉丙成

相關新聞

