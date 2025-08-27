李念祖出書／作家好友催生 新書用手機完成

不管是在憲法法庭上為人權滔滔雄辯，還是在憲政議題撰文發聲，集憲法學者、知名律師、仲裁人等多種身分於一身的李念祖，出版新書的緣由更令人驚嘆，每天與他相互交換詩作的作家張大春夫妻是幕後最大推手，更難得的是這本「講古」鑒今的內容，李念祖都在手機上完成。

李念祖十三年前與作家張大春相識，兩人一拍即合，聊天過程常激盪出思維的火花，近年來李念祖兩人和張大春妻子葉美瑤及友人，四人在群組中每天選一個題目練習寫詩。

張大春、葉美瑤夫婦與李念祖在往來交談中，免不了談及法律議題，葉美瑤認為李念祖講起法律，故事性十足，用字淺白易懂，提議出書，去年就在一場餐敘中敲定。李念祖笑說，葉美瑤給他一個月時間寫，「我沒有耽誤多久，只有耽誤一年」。

李念祖受訪時說，從學憲法至今，心中一直有個疑問，為何約束權力的憲政思想都來自西方，中原幾千年歷史湧現如此多思想，其中就沒有憲法嗎？問題不斷於腦中徘徊，他從五十歲開始翻找歷史典籍「找答案」，這也是他熱愛「考古」的起源。

李念祖如今年逾古稀，書中引出無數歷史典故，也自嘲用字遣詞「很古」；但看似傳統文人的李念祖卻新潮的用手機寫書。

李念祖說，手機對他來說「太方便了」，隨時隨地都可以寫作，無論寫書、時事專欄或是學術文章，找資料、古文，都可一機搞定。

