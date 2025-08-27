李念祖出書／看憲法法庭僵局 得靠「共和」解決

深耕法界五十年的資深律師李念祖，曾多次獲推薦大法官，前年大法官審薦小組他獲得比尤伯祥還高的票數，蔡英文總統卻選擇尤而捨李，法界形容這是現代版狸貓換太子。談到當今憲法法庭僵局，李念祖說，司法獨立才能贏得民意，憲法法庭僵局得靠「共和」精神解決，要有商有量，政黨不能視對方為敵人。

李念祖說，司法如果永遠和政府站在一起，無人會相信司法獨立，他不是說司法永遠要判政府輸，但不能永遠讓政府贏，尤其在政治意味濃厚的案件中，司法若和政府、檢察官同一陣線，自動歸附政府，而不能跳脫政黨，若法院不能獨立於政治之外推定無罪，怎會讓人覺得司法獨立？

李念祖認為司法必須跳脫政府，他舉例美國前總統尼克森一九六九年提名伯格作為第十五任首席大法官，而聯邦最高法院在「美國告尼克森案」中，一致決命令尼克森交出檢察官要求的水門案白宮錄音帶，伯格也是投下同意的那一票，關鍵判決讓尼克森主動宣布辭職，此案也被認為是限制美國總統權力的判決先例。

談及我國是否有如此風骨的大法官，李念祖舉例，司法院釋字第二六一號解釋終止萬年國會，要求老代表退職；釋字第四九九號解釋認定「國民大會修憲」違憲，大法官敢挑戰國民大會，與當權者對抗，「憑靠的就是民意支持」。

李念祖指出，司法獨立是看出司法進步或退步的指標。憲法法庭如今因為大法官人數不足而宛如「停擺」，李念祖認為應多體會「共和」精神，政黨不能把其他黨視為「敵人」，一旦視為敵人即可除之，但共和並沒有這回事，共和就是必須商量，有一個理性討論的機制與制度，國會一起協商、做決定才能解決。

