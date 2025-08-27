快訊

「小英男孩」羈押禁見！鄭亦麟涉收賄遭聲押 法院凌晨裁准了

聽新聞
0:00 / 0:00

李念祖出書／看憲法法庭僵局 得靠「共和」解決

聯合報／ 記者林孟潔蕭白雪／專訪

深耕法界五十年的資深律師李念祖，曾多次獲推薦大法官，前年大法官審薦小組他獲得比尤伯祥還高的票數，蔡英文總統卻選擇尤而捨李，法界形容這是現代版狸貓換太子。談到當今憲法法庭僵局，李念祖說，司法獨立才能贏得民意，憲法法庭僵局得靠「共和」精神解決，要有商有量，政黨不能視對方為敵人。

李念祖說，司法如果永遠和政府站在一起，無人會相信司法獨立，他不是說司法永遠要判政府輸，但不能永遠讓政府贏，尤其在政治意味濃厚的案件中，司法若和政府、檢察官同一陣線，自動歸附政府，而不能跳脫政黨，若法院不能獨立於政治之外推定無罪，怎會讓人覺得司法獨立？

李念祖認為司法必須跳脫政府，他舉例美國前總統尼克森一九六九年提名伯格作為第十五任首席大法官，而聯邦最高法院在「美國告尼克森案」中，一致決命令尼克森交出檢察官要求的水門案白宮錄音帶，伯格也是投下同意的那一票，關鍵判決讓尼克森主動宣布辭職，此案也被認為是限制美國總統權力的判決先例。

談及我國是否有如此風骨的大法官，李念祖舉例，司法院釋字第二六一號解釋終止萬年國會，要求老代表退職；釋字第四九九號解釋認定「國民大會修憲」違憲，大法官敢挑戰國民大會，與當權者對抗，「憑靠的就是民意支持」。

李念祖指出，司法獨立是看出司法進步或退步的指標。憲法法庭如今因為大法官人數不足而宛如「停擺」，李念祖認為應多體會「共和」精神，政黨不能把其他黨視為「敵人」，一旦視為敵人即可除之，但共和並沒有這回事，共和就是必須商量，有一個理性討論的機制與制度，國會一起協商、做決定才能解決。

大法官 民主憲政 中華民國憲法

延伸閱讀

政院：對有違憲疑慮法案提釋憲 避免憲政秩序受損

政府花錢，就能全民有錢？經濟學史上的百年爭論

確診隔離無法投票聲請釋憲 憲法法庭裁定不受理

憲法法庭受理總預算釋憲案 黃國昌：要運作很簡單 只要賴總統開誠布公

相關新聞

運科計畫遭爆未獲選手同意書 國體大認程序疏失將強化審查

台師大女足抽血案引發各界對研究倫理關注，國立體育大學教授王翔星今爆出執行8個計畫案，受試者皆為未成年選手，僅1件取得知情...

中央停補助學校電費 南市府承諾補足！雲林台西鄉午餐費全免

多數縣市9月1日開學，中央決定明年度開始不再補助學校電費差額，台南市長黃偉哲昨允諾，市府會把缺口補上；另，雲林台西鄉獲提...

李念祖出書／作家好友催生 新書用手機完成

不管是在憲法法庭上為人權滔滔雄辯，還是在憲政議題撰文發聲，集憲法學者、知名律師、仲裁人等多種身分於一身的李念祖，出版新書...

行憲80周年 李念祖新書「考古」 聊東西方法治

今年是中華民國憲法施行邁入第八十年，憲法學者李念祖從周厲王、柳宗元到歐陽觀，加上美國聯邦法院判例和英國大憲章等東西方歷史...

李念祖出書／看憲法法庭僵局 得靠「共和」解決

深耕法界五十年的資深律師李念祖，曾多次獲推薦大法官，前年大法官審薦小組他獲得比尤伯祥還高的票數，蔡英文總統卻選擇尤而捨李...

台南市南安國小通學步道完工啟用！家長讚療癒

台南市政府6年多來投入13.2億元改善通學步道，最近再獲中央2.7億元補助要改善13所學校周邊。甫完工的安定區南安國小通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。