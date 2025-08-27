快訊

行憲80周年 李念祖新書「考古」 聊東西方法治

聯合報／ 記者林孟潔／專訪
憲法學者李念祖（左）出版「法治東西談」新書，兒子李劍非（右）出席支持。記者葉信菉／攝影
憲法學者李念祖（左）出版「法治東西談」新書，兒子李劍非（右）出席支持。記者葉信菉／攝影

今年是中華民國憲法施行邁入第八十年，憲法學者李念祖從周厲王、柳宗元到歐陽觀，加上美國聯邦法院判例和英國大憲章等東西方歷史，撰寫出「法治東西談」一書，李念祖從古人文章中，看到許多現代法治概念，包括「公僕」，更提出法是馭王還是馭民？在法律界引發熱議。

李念祖接受本報專訪時指出，唐朝士大夫柳宗元「柳河東集」裡的「送薛存義序」，是柳宗元寫給被貶官的友人薛存義的文章。柳宗元告訴薛存義，地方官員應該是為人民服務，通篇有幾個重點，包括民為主，而吏為其使役。李念祖說，原來早在數千年前，中華文化裡就有「公僕」的概念，司法與官吏的主要功能之一，是為百姓提供正義等。

在新書發表會上，近來司法在許多矚目敏感案件的表現，引起許多來賓熱議，資深媒體人王健壯說，若以李念祖新著對照近年台灣的民主憲政歷程，相信讀者會有很多感慨，他特別提到書中的一篇文章「馭王還是馭民？」質疑憲法法庭近來的爭議，感嘆道「我們的大法官是不是有這樣的憲政風度？」是否自願成為國王人馬？

李念祖觀察川普的崛起，替美國憲政帶來極大風險，也感慨我國憲政雖仍在「幼稚園」階段，得不斷學習且珍惜，避免「王之復辟」。

李念祖表示，英國國王一二一五年簽立「大憲章」，是全球憲政的開始，至今剛好滿八百年，直到一六八九年光榮革命後，英國國王變成「吉祥物」。英國人知道「權利」是從王手上拿來的，時時警惕不能讓王復辟。

兩百多年前，美國用憲法取代「王」，為彰顯民主而創立兩個國會互相制衡，卻忘了王會復辟。如今出現川普，「這是對美國憲政非常大的挑戰」。

李念祖說，華人文化似乎沒有「憲政」，但確實有靈光乍現的篇章，他希望透過「法治東西談」說出所見所聞的憲法故事，沒有政治立場也無政治目的，只想讓讀者知道憲政思維未必全是「西來」的。

李念祖出書／作家好友催生 新書用手機完成

不管是在憲法法庭上為人權滔滔雄辯，還是在憲政議題撰文發聲，集憲法學者、知名律師、仲裁人等多種身分於一身的李念祖，出版新書...

李念祖出書／看憲法法庭僵局 得靠「共和」解決

深耕法界五十年的資深律師李念祖，曾多次獲推薦大法官，前年大法官審薦小組他獲得比尤伯祥還高的票數，蔡英文總統卻選擇尤而捨李...

