行憲80周年 李念祖新書「考古」 聊東西方法治
今年是中華民國憲法施行邁入第八十年，憲法學者李念祖從周厲王、柳宗元到歐陽觀，加上美國聯邦法院判例和英國大憲章等東西方歷史，撰寫出「法治東西談」一書，李念祖從古人文章中，看到許多現代法治概念，包括「公僕」，更提出法是馭王還是馭民？在法律界引發熱議。
李念祖接受本報專訪時指出，唐朝士大夫柳宗元「柳河東集」裡的「送薛存義序」，是柳宗元寫給被貶官的友人薛存義的文章。柳宗元告訴薛存義，地方官員應該是為人民服務，通篇有幾個重點，包括民為主，而吏為其使役。李念祖說，原來早在數千年前，中華文化裡就有「公僕」的概念，司法與官吏的主要功能之一，是為百姓提供正義等。
在新書發表會上，近來司法在許多矚目敏感案件的表現，引起許多來賓熱議，資深媒體人王健壯說，若以李念祖新著對照近年台灣的民主憲政歷程，相信讀者會有很多感慨，他特別提到書中的一篇文章「馭王還是馭民？」質疑憲法法庭近來的爭議，感嘆道「我們的大法官是不是有這樣的憲政風度？」是否自願成為國王人馬？
李念祖觀察川普的崛起，替美國憲政帶來極大風險，也感慨我國憲政雖仍在「幼稚園」階段，得不斷學習且珍惜，避免「王之復辟」。
李念祖表示，英國國王一二一五年簽立「大憲章」，是全球憲政的開始，至今剛好滿八百年，直到一六八九年光榮革命後，英國國王變成「吉祥物」。英國人知道「權利」是從王手上拿來的，時時警惕不能讓王復辟。
兩百多年前，美國用憲法取代「王」，為彰顯民主而創立兩個國會互相制衡，卻忘了王會復辟。如今出現川普，「這是對美國憲政非常大的挑戰」。
李念祖說，華人文化似乎沒有「憲政」，但確實有靈光乍現的篇章，他希望透過「法治東西談」說出所見所聞的憲法故事，沒有政治立場也無政治目的，只想讓讀者知道憲政思維未必全是「西來」的。
📖對身為大學生、碩博士生的你來說，ChatGPT是Deadline當天拯救你的作業幫手，還是大小事都能請教的生活顧問？
udn文教誠摯邀請您填寫【生成式AI闖入校園：大學、碩博士在學生使用AI工具的習慣】問卷
▪軍公教明年不調薪 全教總批黑箱、調薪座談會形同「摸頭大會」
▪國北教大體育系傳霸凌！學長姐嗆新生「哪個字聽不懂」 校方出手了
▪請假近90天…葉丙成涉洩露性平案學生個資 22日公布調查結果
▪大陸勢力入侵校園？社群驚見「建中共產黨」 校方：非學校社團
▪不給學生投票？ 黃國昌爆澎科大教官扣公投投票通知單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言