台南市南安國小通學步道完工啟用！家長讚療癒
台南市政府6年多來投入13.2億元改善通學步道，最近再獲中央2.7億元補助要改善13所學校周邊。甫完工的安定區南安國小通學步道已啟用，迎接下月開學，有家長分享，規畫設計上結合生態，接送小孩時看到綠意盎然的植栽，感覺很療癒。
南安國小的通學步道分兩階段全面整建周邊通學動線，第2階段已完工開放。南安國小校長呂麗蓉表示，校園北側與南側緊鄰市道132線與市道134線，為安定區市中心主要幹道，車流量大、車速快，對學童通行安全構成壓力，步道改善後提供寬敞安全的候車與通行空間，家長接送時有更明確的停等區域。南市教育局長鄭新輝也說，全新步道鋪面平整、空間寬敞、綠意盎然，寬敞的接送區與避車彎設計，貼近實際需求。
有家長認為，校園綠意盎然的植栽搭配平整鋪面，每次來接小孩都有療癒感，不再是匆匆趕路，而是慢下來，享受接送的溫度。
教育局指出，持續挹注經費優化校園周邊通學空間，6年來已投入13.2億改善101所學校步道與接送動線，全面提升通學品質，並設置無障礙設施。
國土署與交通部公路局在上月底核定補助南市13校通學步道工程，總金額2.76億元，並提供設計與執行經驗參考，避免常見規畫疏失。
