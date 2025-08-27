快訊

「小英男孩」羈押禁見！鄭亦麟涉收賄遭聲押 法院凌晨裁准了

聽新聞
0:00 / 0:00

中央停補助學校電費 南市府承諾補足！雲林台西鄉午餐費全免

聯合報／ 記者鄭惠仁蔡維斌／連線報導
獲綠能廠商的電協金補助增加，雲林台西鄉本學期開辦學校午餐費全免，台西國中學生開心用餐。記者蔡維斌／攝影
獲綠能廠商的電協金補助增加，雲林台西鄉本學期開辦學校午餐費全免，台西國中學生開心用餐。記者蔡維斌／攝影

多數縣市9月1日開學，中央決定明年度開始不再補助學校電費差額，台南市長黃偉哲昨允諾，市府會把缺口補上；另，雲林台西鄉獲提撥的電協金回饋增加，114學年起全鄉國中小及公立幼兒園學生午餐費全免，成為縣內第2個免費享用營養午餐鄉鎮。

暑假期間丹娜絲颱風、西南氣流連續豪大雨重創台南許多校園，南市教育局昨於成大南工辦校長會議，會中播放校園修復紀錄片，黃偉哲說，肯定教育團隊第一時間投入清理與修繕，讓學校皆順利開學。

但中央決定明年度開始不再補助學校的電費差額，而是依照既有制度回歸正常財政機制、由地方自有預算支應，南市有學校、老師、家長擔心未來為省電，天氣熱到不行可能還不敢開冷氣。黃偉哲致詞說，「市府一定全力來把缺口補上，請大家可以放心」，也提醒學校做好節電，下班後沒用到的電力該關就要關。

另，雲林麥寮鄉多年來實施學生午餐費全免，台西鄉112學年度起全鄉國中小及公立幼兒園約600多人，學生每人午餐只須繳半價350元，因進駐的綠能案場增加，廠商都會提撥「電協金」回饋地方，也開始推動午餐費全免，鄉長李文來說，估計每年經費約400萬元，其中8成以上經費來自電協金，約2成是公所自有財源。

台西鄉學生家長每學期可省下約3千元負擔，昨開學第2天，學生享用免費午餐，有家長說，不景氣當下減輕負擔，大家很有感。

東勢鄉過去5年也受促協金嘉惠，午餐費減半，後來因促協金期限終止，優惠面臨斷炊，但鄉長張健福以自有財源，去年起每年耗資百餘萬元讓全鄉國中小約355學生維持餐費減半；張健福說，孩子福利不能少，持續爭取，期待東勢能成為午餐費全免的第3鄉。

台南 電費 雲林 綠能 補助款 黃偉哲 營養午餐 丹娜絲颱風

延伸閱讀

總統盃3對3籃球賽總獎金178萬 南區賽在台南啟動

臺南九月限定「我敬軍，我優惠」 現役軍人享折扣

中央明年不補助學校電費差額 黃偉哲：市府全力補上缺口

財產申報 盧秀燕存款862萬 黃偉哲債務1988萬

相關新聞

運科計畫遭爆未獲選手同意書 國體大認程序疏失將強化審查

台師大女足抽血案引發各界對研究倫理關注，國立體育大學教授王翔星今爆出執行8個計畫案，受試者皆為未成年選手，僅1件取得知情...

中央停補助學校電費 南市府承諾補足！雲林台西鄉午餐費全免

多數縣市9月1日開學，中央決定明年度開始不再補助學校電費差額，台南市長黃偉哲昨允諾，市府會把缺口補上；另，雲林台西鄉獲提...

李念祖出書／作家好友催生 新書用手機完成

不管是在憲法法庭上為人權滔滔雄辯，還是在憲政議題撰文發聲，集憲法學者、知名律師、仲裁人等多種身分於一身的李念祖，出版新書...

行憲80周年 李念祖新書「考古」 聊東西方法治

今年是中華民國憲法施行邁入第八十年，憲法學者李念祖從周厲王、柳宗元到歐陽觀，加上美國聯邦法院判例和英國大憲章等東西方歷史...

李念祖出書／看憲法法庭僵局 得靠「共和」解決

深耕法界五十年的資深律師李念祖，曾多次獲推薦大法官，前年大法官審薦小組他獲得比尤伯祥還高的票數，蔡英文總統卻選擇尤而捨李...

台南市南安國小通學步道完工啟用！家長讚療癒

台南市政府6年多來投入13.2億元改善通學步道，最近再獲中央2.7億元補助要改善13所學校周邊。甫完工的安定區南安國小通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。