中央停補助學校電費 南市府承諾補足！雲林台西鄉午餐費全免

多數縣市9月1日開學，中央決定明年度開始不再補助學校電費差額，台南市長黃偉哲昨允諾，市府會把缺口補上；另，雲林台西鄉獲提撥的電協金回饋增加，114學年起全鄉國中小及公立幼兒園學生午餐費全免，成為縣內第2個免費享用營養午餐鄉鎮。

暑假期間丹娜絲颱風、西南氣流連續豪大雨重創台南許多校園，南市教育局昨於成大南工辦校長會議，會中播放校園修復紀錄片，黃偉哲說，肯定教育團隊第一時間投入清理與修繕，讓學校皆順利開學。

但中央決定明年度開始不再補助學校的電費差額，而是依照既有制度回歸正常財政機制、由地方自有預算支應，南市有學校、老師、家長擔心未來為省電，天氣熱到不行可能還不敢開冷氣。黃偉哲致詞說，「市府一定全力來把缺口補上，請大家可以放心」，也提醒學校做好節電，下班後沒用到的電力該關就要關。

另，雲林麥寮鄉多年來實施學生午餐費全免，台西鄉112學年度起全鄉國中小及公立幼兒園約600多人，學生每人午餐只須繳半價350元，因進駐的綠能案場增加，廠商都會提撥「電協金」回饋地方，也開始推動午餐費全免，鄉長李文來說，估計每年經費約400萬元，其中8成以上經費來自電協金，約2成是公所自有財源。

台西鄉學生家長每學期可省下約3千元負擔，昨開學第2天，學生享用免費午餐，有家長說，不景氣當下減輕負擔，大家很有感。

東勢鄉過去5年也受促協金嘉惠，午餐費減半，後來因促協金期限終止，優惠面臨斷炊，但鄉長張健福以自有財源，去年起每年耗資百餘萬元讓全鄉國中小約355學生維持餐費減半；張健福說，孩子福利不能少，持續爭取，期待東勢能成為午餐費全免的第3鄉。

