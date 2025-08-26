快訊

上代緬甸國旗也有青天滿地紅…為何酷似中華民國？原來不只是巧合

早上尿液呈「這顏色」當心脫水 專家揭最佳補水策略「不是喝大量就好」

聽新聞
0:00 / 0:00

運科計畫遭爆未獲選手同意書 國體大認程序疏失將強化審查

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
體育署補助大學以運動科學，協助運動選手的計畫，國立體育大學卻遭爆出現大量人體實驗卻未取得受試者知情同意書、未經人體研究倫理審查的情況。記者周嘉茹／攝影
體育署補助大學以運動科學，協助運動選手的計畫，國立體育大學卻遭爆出現大量人體實驗卻未取得受試者知情同意書、未經人體研究倫理審查的情況。記者周嘉茹／攝影

台師大女足抽血案引發各界對研究倫理關注，國立體育大學教授王翔星今爆出執行8個計畫案，受試者皆為未成年選手，僅1件取得知情同意書，也未經人體研究倫理審查。國體大表示，校方將深切檢討相關責任，改進審查機制。

體育署日前祭出2項補助計畫，分別為「補助運動科學支援競技運動計畫」及「補助運動科學團隊輔助基層選手計畫」，希望促進利用運動科學，來協助選手競技表現據報導。

有媒體報導指出，王翔星歷年執行8個計畫案，皆以未成年選手當成受試者，卻僅有1件取得知情同意書，且未經人體研究倫理審查。

國體大回應，有關「運動科學支援競技運動計畫」與「運動科學團隊輔助基層選手計畫」，是以現有運動科學知識應用於競技選手訓練的輔助計畫，目的為服務選手，提升運動團隊競技成績，各子計畫主持人不應透過此計畫執行研究與學術發表。

國體大說明，教授王翔星於2017年至2023年執行的計畫，主要是指導選手與教練肌力訓練動作技巧、擬訂訓練處方、評估進步情形並安排運動按摩與恢復課程；其於計畫執行前召開說明會，讓教練、選手及家長明瞭協助的內容與執行方式，但未取得個別選手的知情同意書，確實無法完全防範選手未能自由意志參與檢測情事發生。

國體大指出，校內多位子計畫主持人同樣未能取得選手書面知情同意書，確實無法完全防範選手未能自由意志參與檢測情事發生，校方深表歉意。未來將明確要求所有子計畫主持人執行運科檢測前，親自向選手與家長說明檢測流程，且說明過程教練不得在場，務必讓選手與家長在自由意願前提下選擇是否參與運科檢測。

國體大表示，有關計畫審查機制未完備，致使部分他校子計畫主持人將計畫執行過程中所蒐集的資料進行學術發表，且未於計畫執行前通過人體研究倫理審查，本校深表歉意並將精進計畫審查機制，避免再出現相關情事。

國體大強調，目前教育部體育署、國家運動科學中心與衛生福利部正研議國內運科支援作業程序及選手檢測保護機制，例如知情同意書，本校將嚴格遵守保護運動選手權益規範。國體大將以負責任的態度深切檢調相關責任、重視運動選手權益、改進審查機制及嚴格遵循相關規範。

運動 科學 研究倫理

延伸閱讀

遭藍控爽領補助 「零日攻擊」羅景壬點名：3日內道歉否則提告

腎臟病友福音 高市六龜區衛生所啟動在家腹膜透析

總統盃街舞大賽8月底報名截止 感受國家級舞台

戰爭未停政局先動？衛報：烏軍前總司令扎盧茲尼拒絕加入澤倫斯基團隊

相關新聞

運科計畫遭爆未獲選手同意書 國體大認程序疏失將強化審查

台師大女足抽血案引發各界對研究倫理關注，國立體育大學教授王翔星今爆出執行8個計畫案，受試者皆為未成年選手，僅1件取得知情...

以生命影響生命 嘉市陳文瑜、鄭振銘榮獲全國校長領導卓越獎

教育部今天公布114年度校長領導卓越獎獲獎名單，嘉義市民族國小校長陳文瑜、玉山國中校長鄭振銘雙雙獲獎，教育部11月28日...

雙語教學、海洋素養接軌國際 海潮共振雙語教師嘉義登場

「海潮共振－OSS浪潮行動派」雙語種子教師培訓工作坊本月昨天起一連兩天在嘉義縣英語教育資源中心舉行，活動首度結合EMI雙...

葉丙成涉洩性平個資 受害人提告、控葉從未道歉

教育部政務次長葉丙成涉性平案洩密，教育部性別平等教育委員會調查三個月後，認定未違反性別平等教育法，葉隨即辭職。當事人Ｙ女...

校事會議變調！校園濫訴多 教團籲增冤獄賠償

多個教團昨日出席教育部主辦的「教育部長與國民中小學教學現場教師座談會」，並在會中呼籲教育部應改善校園濫訴問題。全教產建議...

Y女到北檢控告葉丙成違反個資法 教育部：積極配合調查

教育部政務次長葉丙成涉性平案洩密，教育部性別平等教育委員會調查後，認定此案未違反性別平等教育法。台大學生會不滿調查結果，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。