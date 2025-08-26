中市府挹注校園經費逾125億元 禮堂覆蓋率近8成

台中市政府民國109年起至今校園總經費挹注超過新台幣125億元，台中市長盧秀燕今天表示，中市府積極改建老舊校舍及增建禮堂，目前配置禮堂覆蓋率已從5成提升到近8成。

她說，上任後盤點台中校園，發現超過100所學校無設置禮堂，市府大量挹注經費改建老舊校舍和增建禮堂。

中市府教育局長蔣偉民在市政會議專案報告「完備新興發展區新設學校，完善學生就學環境」時表示，6月已有5校開箱新禮堂辦畢業典禮。

教育局說，中市府施政團隊上任後秉持「教育是城市的希望」理念，教育列最優先項目，包含積極推動新設10所學校、109年起改建21校老舊校舍與25校增設禮堂。

盧秀燕表示，中市府團隊這6年多教育列首位，唯有教育做到好才能創造國際競爭力。中市府115年教科文預算為所有市政項目首位，投資大量經費、充沛教育資源。

她說，全國面臨少子化問題，但台中人口不減反增，在市政團隊及市民努力下，去年人口破286萬，部分校園招生出現飽和狀況。她任內蓋10所學校，在資金短缺情況下努力籌措財源，是為給孩子和教師們更好教育環境。

商品推薦