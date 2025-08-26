中市府挹注校園經費逾125億元 禮堂覆蓋率近8成
台中市政府民國109年起至今校園總經費挹注超過新台幣125億元，台中市長盧秀燕今天表示，中市府積極改建老舊校舍及增建禮堂，目前配置禮堂覆蓋率已從5成提升到近8成。
她說，上任後盤點台中校園，發現超過100所學校無設置禮堂，市府大量挹注經費改建老舊校舍和增建禮堂。
中市府教育局長蔣偉民在市政會議專案報告「完備新興發展區新設學校，完善學生就學環境」時表示，6月已有5校開箱新禮堂辦畢業典禮。
教育局說，中市府施政團隊上任後秉持「教育是城市的希望」理念，教育列最優先項目，包含積極推動新設10所學校、109年起改建21校老舊校舍與25校增設禮堂。
盧秀燕表示，中市府團隊這6年多教育列首位，唯有教育做到好才能創造國際競爭力。中市府115年教科文預算為所有市政項目首位，投資大量經費、充沛教育資源。
她說，全國面臨少子化問題，但台中人口不減反增，在市政團隊及市民努力下，去年人口破286萬，部分校園招生出現飽和狀況。她任內蓋10所學校，在資金短缺情況下努力籌措財源，是為給孩子和教師們更好教育環境。
📖對身為大學生、碩博士生的你來說，ChatGPT是Deadline當天拯救你的作業幫手，還是大小事都能請教的生活顧問？
udn文教誠摯邀請您填寫【生成式AI闖入校園：大學、碩博士在學生使用AI工具的習慣】問卷
▪軍公教明年不調薪 全教總批黑箱、調薪座談會形同「摸頭大會」
▪國北教大體育系傳霸凌！學長姐嗆新生「哪個字聽不懂」 校方出手了
▪請假近90天…葉丙成涉洩露性平案學生個資 22日公布調查結果
▪大陸勢力入侵校園？社群驚見「建中共產黨」 校方：非學校社團
▪不給學生投票？ 黃國昌爆澎科大教官扣公投投票通知單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言