以生命影響生命 嘉市陳文瑜、鄭振銘榮獲全國校長領導卓越獎
教育部今天公布114年度校長領導卓越獎獲獎名單，嘉義市民族國小校長陳文瑜、玉山國中校長鄭振銘雙雙獲獎，教育部11月28日在南投縣政府文化局演藝廳，舉行頒獎典禮表揚。
陳文瑜秉持「成人旺校，永不放棄」辦學理念，以「AlwaysHere領航員」角色，發揮影響力，致力於為孩子創造更優質學習環境。陳文瑜認為校長志業不僅要「立己」，也要「達人」，透過領導，交織成綿密互動網絡，暢旺學校資源，帶動親師生對學校關懷，形成「以生命影響生命」正向循環，擦亮學校招牌，共築1座讓夢想生根學校。
鄭振銘教育理念「人之兒女，己之兒女；熱愛生命，永遠積極」，生命是最珍貴財富，找出學生生命節奏、特色，尊重學生個別差異，鼓勵學生發展優勢能力。領導思維上，鄭振銘致力引領一群人成為夥伴，一起為共同目標前進。發揮團隊成員優勢，願意追求專業、自我自律及做出貢獻，強調集眾之智，突破慣性思考，以科學方法解決問題。
教育處說，教育部93年首次辦理「校長領導卓越獎」選拔，鼓勵校長發展卓越教育領導模式，引領學校團隊落實理想的教育圖像。評選規定，嘉市至多推薦國小、國中各1位校長參加，全國共56位校長進入複選，經評選後，共20位校長獲獎（高級中等學校4位、國中5位、國小11位）。
黃敏惠說，2位獲獎校長多年配合教育部及嘉市教育政策，展現優質教育領導力，積極整合社區及校園內外部資源，發展學校特色，營造兼顧知識、品格與多元能力優質學習環境，持續提升教師專業，帶領學生適性學習，展現卓越領導績效，是教育領導優質典範。
